خطوات التسجيل في السجل الوطني للسكان بالمغرب 2024 منصة rnp.ma الرسمية

نتابع رابط التسجيل في السجل الوطني للسكان بالمغرب، حيث تعمل المملكة المغربية على توفير كافة الخدمات الحكومية الكاملة للمواطنين المغربيين بشكل الكتروني، ووفرت لهم امكانية التسجيل في السجل الوطني للسكان بالمغرب، وكان الهدف من هذا التسجيل هو منح كل فرد رقمًا مميزًا يسمح له بالوصول إلى مختلف الخدمات وبرامج الدعم الحكومية، ومن خلال السطور القادمة نتعرف على كيفية التسجيل فتابعونا لمعرفة المزيد.

خطوات التسجيل في السجل الوطني للسكان بالمغرب

للتسجيل في السجل الوطني للسكان إلكترونيا لا بد من اتباع هذه الخطوات:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني للسجل الوطني بالمغرب .

اختر اللغة المفضلة لإكمال عملية التسجيل.

أدخل معلوماتك الشخصية والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، و كود التأكيد.

قم بتسجيل الدخول إلى النظام.

اضغط زر موافق على الأحكام والشروط المعروضة.

أدخل البيانات الضرورية مثل (الاسم الأول واسم العائلة بكلا اللغتين العربية والفرنسية).

حدد تاريخ ميلادك، وجنسك، ووضع الإقامة.

قم بتعبئة تفاصيل عنوانك كالمدينة، المنطقة، الحي، الشارع، ورقم المبنى.

اختر نوع المسكن، ورقم الباب، والرمز البريدي.

اكتب رقم هويتك الوطنية، تاريخ انتهاء صلاحيتها، ثم اضغط على زر المتابعة.

قم برفع كافة الوثائق المطلوبة.

ثم اضغط على زر التسجيل لإتمام العملية.

شروط التسجيل في السجل الوطني للسكان بالمغرب

للانضمام إلى السجل الوطني للسكان في المغرب يجب توافر عدد من الشروط، مع العلم بأن التسجيل متاح بشكل مجاني لكافة المواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب في المغرب من جميع الفئات العمرية وهذه الشروط هي: