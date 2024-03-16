رسمياً…. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024
يبحث عدد كبير من الموظفين والعاملين بالقطاع العام عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وتسع الحكومة المصرية على دعم المواطن المصري ومراعاة الظروف التي تمر بها الكثير من المواطنين، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، وهذا ما سوف نتعرف سوياً على أهم التفاصيل…..
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024
نعرض لكم من خلال موقع البديل موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، طبقاً للموعد التي أعلنت عنه وزارة المالية والذي من المقرر أن يتم صرفها يوم الخميس الموافق 21 مارس حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024، ومن المقرر أن يتم صرف الزيادة المقررة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي .
جدول زيادة مرتبات شهر مارس 2024
وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن جزمة حماية اجتماعية جديدة والتي تضمنت زيادة في أجور المرتبات والمعاشات والتي تصل إلى مبلغ 6 آلاف جنيه شهرياً للعاملين في القطاع العام، طبقاً للدرجة الوظيفية للعاملين بالدولة والتي جاءت كالتالي:
- مرتبات العاملين بالدرجة الوظيفية الممتازة سوف تصل مرتباتهم إلى 12000 جنيه.
- مرتبات العاملين بالدرجة الوظيفية العالية تصل مرتباتهم بعد الزيادة 10.200 جنيه.
- أما عن مرتبات العاملين في درجة مدير عام سوف يتقاضون 9200 جنيه.
- موظفين الدرجة الأولى مرتبهم بعد الزيادة 8200 جنيه.
- موظفين الدرجة الثانية تصل مرتباتهم بعد الزيادة إلى 8000 جنيه.
- أما موظفي الدرجة الثالثة سوف تصل مرتباتهم إلى 7500 جنيه.
- أما عن موظفي الدرجة الرابعة فتصل مرتباتهم إلى 7000 جنيه.
- ومرتبات الدرجة الخامسة 6500 جنيه.
- وأخيراً مرتبات الدرجة السادسة سوف تصل مرتباتهم بعد الزيادة إلى 6000 جنيه.