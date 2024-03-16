“اسمك نزل ولا الوجبة القادمة!” اسماء الرعايه الاجتماعيه pdf الوجبه الاخيره عبر مِظلتي spa.gov.iq/umbrella

يبحث المواطنون في العراق المسجلين في الرعاية الاجتماعية عن رابط مظلتي بحث الرعاية الاجتماعية 2024، وذلك من أجل استخراج اسماء الرعايه الاجتماعيه pdf الوجبه الاخيره، حيث الوجبة السابعة محل البحث والتي لم تظهر أسماء المشمولين بها بعد، حيث كان من المفترض أن تظهر الشهور السابقة، ولكن لم يتم إتاحتها بعد، حيث عملية الدراسة والبحث عن المتقدمين وبياناتهم ما زالت قائمة، فدعونا نجيب على سؤال “كيف ابحث عن اسمي في الرعاية الاجتماعية؟” تابعوا.

اسماء الرعايه الاجتماعيه pdf الوجبه الاخيره

تقوم العمل العراقية بفحص بيانات السادة والسيدات المتقدمين في برنامج الرعاية الاجتماعية، ثم عبر منصة مظلتي الرعاية الاجتماعية تقوم بإتاحة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وحتى الآن ملحق الوجبة السادسة هو آخر ما أعلنته العمل العراقية، ومفترض أن الوجبة القادمة هي السابعة، ولكن لم يتم تحديد موعدًا لنشر أسماء المشمولين بها بعد، ولكن متوقع أن تكون قريبًا إن شاء الله.

علمًا بأنه بعد الانتهاء من عملية الفرز لطلبات المتقدمين وكذلك تحديد الموازنة للمشمولين في الوجبة الجديدة، يتم إعداد كشوفات pdf، ويكون لكل محافظة ملف بأسماء كل من شمله دعم الرعاية، وكل هذه الكشوفات تكون متاحة للتحميل من قِبل المستعلمين عبر منصة مظلتي بحث الرعاية الاجتماعية 2024.

كيف ابحث عن اسمي في الرعاية الاجتماعية

بعد إتاحة اسماء الرعايه الاجتماعيه pdf الوجبه الاخيره، والتي هي السابعة سيكون الاستعلام وفقًا لما يلي: