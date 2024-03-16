فرحي العيال ونزليها.. تردد قناة بطوط الجديد 2024 علي النايل وعرب سات.. ثبتها الان

قناة بطوط هي إحدى القنوات الفضائية الشهيرة والتي تعتبر من القنوات المفضلة لدى الأطفال والشباب، تأسست القناة في عام 2008 وتقدم محتوى ترفيهي وتثقيفي يستهدف فئة الأطفال من سن 3 إلى 12 سنة، كما أن تردد قناة بطوط يعتبر من أكثر الترددات بحثا على الإنترنت، حيث يسعى الكثير من المشاهدين إلى معرفة التردد الصحيح حتى يتمكنوا من متابعة برامجها المميزة ومسلسلاتها الشيقة، يمكن مشاهدة قناة بطوط على مدى اليوم حيث تعرض البرامج المتنوعة التي تجذب اهتمام الأطفال وتساعدهم على تطوير مهاراتهم اللغوية والحسية.

تردد قناة بطوط الجديد

تعتبر قناة بطوط من القنوات التي تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي وتتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة وذلك بفضل محتواها المميز الذي يجمع بين التسلية والتعليم، حيث تعمل القناة على تقديم برامج ترفيهية تعليمية تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز معرفتهم في مختلف المجالات، وتردد قناة بطوط هو:

إليك تردد قناة بطوط على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11549

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

إليك تردد قناة بطوط على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11687

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

محتوى قناة بطوط

من أبرز البرامج التي تعرض على قناة بطوط سنتحدث عن برنامج “أبطال القدرات”، الذي يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم من خلال تقديم التحديات والألعاب المسلية، كما تعتني القناة بعرض المسلسلات الكرتونية الشهيرة والتي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال، مثل مسلسل “دورا إكسبلورر” و “توم وجيري”، بالإضافة إلى ذلك، تعمل قناة بطوط على تقديم برامج تثقيفية تعليمية تساهم في تنمية مهارات الأطفال وتوسيع معارفهم في مختلف المجالات، وتحرص القناة على تقديم محتوى هادف وممتع يجذب انتباه الأطفال ويحفزهم على التعلم والاكتشاف.