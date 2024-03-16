بادر بالحجز .. “شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024” في المحافظات + رابط التقديم .. احجز وخدلك شقة واضمن مستقبلك

يتساءل الأشخاص عن شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024، حيث إن صندوق الإسكان قد بين أنه من الممكن أن يتم الحصول على شقة سكنية بمنتهى السهولة إذا كان الشخص يتوفر به الشروط اللازمة للبرنامج وفيما يلي في هذا المقال سوف نوضح لكم الشروط والمستندات اللازمة.

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024

هناك كثير من شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024 التي ينبغي أن يتم إتاحتها في المواطن الذي يريد أن يحصل على شقة سكنية من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي ومن ضمن هذه الشروط جميع ما يلي:

لابد أن يكون سن المتقدم أكثر من 21 سنة وأقل من 50 سنة.

كما أنه لابد أن يكون الشخص من بين محدودي الدخل الشهري.

كذلك أنه لابد من أن لا يتخطى عمر المواطن عام 75 سنة إن كان من ضمن أصحاب المعاشات.

كما أنه لا ينبغي أن يقل الدخل الشهري للمواطن عن 2700 جنيه شهري ولا يزيد عن حوالي 7000 جنيه شهري.

ينبغي أن تكون جنسية المتقدم مصريه.

كما أنه لابد من تقديم كل المستندات اللازمة للحصول على شقة سكنية.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

إن كنت ترغب في تلقي شقة سكنية فعليك النفر هنا للتقديم، ولكن ينبغي أن يتم توافر الكثير من المستندات المختلفة لكي يتم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي من ضمنها ما يلي: