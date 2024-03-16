رمضان 2024 على one: مسلسلات تناسب جميع الأذواق!

أصبحت محركات البحث مليئة عن البحث عن قناة تعرض أفضل محتوى في شهر رمضان، تعتبر قناة أون من القنوات الفضائية التي تهتم بعرض مسلسلات الحصرية بجميع الأنواع من كوميدي، دراما، أكشن، مجانا دون رسوم إضافية، فهي القناة الأولى التي حصلت على بث مسلسلات رمضان هذا الموسم، بجانب المنافسة القوية مع القنوات الأخرى، بالإضافة إلى بثها لمسلسلات الحصرية في شهر رمضان، تسعى دائما إلى تقديم أفضل محتوى بصورة وجودة عالية، اليوم سنقدم لكم تردد قناة one الناقلة لمسلسلات رمضان 2024 على النايل سات بجودة عالية مع معرفة كيفية تنزيلها.

تردد قناة one الناقلة لمسلسلات رمضان 2024 على النايل سات بجودة عالية

تعتبر قناة أون من أكثر القنوات التي حصلت على شهرة كبيرة من قبل العديد من المتابعين الذين يهتمون بمشاهدة الأعمال الدرامية المتنوعة، المميز بها أنها تعمل عن طريق أشهر قمر صناعي في كافة دول العالم، وهو نايل سات، إضافة إلى ذلك تعرض الأجزاء الحديثة من الكبير اووي في شهر رمضان المبارك، يعتبر من أكثر المسلسلات المشهورة، كما تحرص على شراء أفضل الأعمال الدرامية المميزة، لذلك وفرنا لكم تردد قناة one، وهو كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10835.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

المسلسلات التي تعرض على قناة اون

مسلسل لحظة غضب.

مسلسل بيت رفاعي.

مسلسل مسار اجباري.

كيفية ضبط قناة one على جهاز الاستقبال

نذهب الى خانة الاعدادات من خلال ريموت التحكم.

اختر الخدمة عن طريق البحث عن القناة بشكل يدوي.

حدد القمر الصناعي، ادخل التردد 10835، الاستقطاب يكون افقي، معامل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ ¾.

أتأكد من إدخال جميع البيانات بشكل صحيح.

انقر على زر البحث.

تردد قناة أون دراما على النايل سات

التردد: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: رأسي.

جودة القناة: HD.

قدمنا لكم اليوم تردد قناة one الناقلة لمسلسلات رمضان 2024 على النايل سات بجودة عالية مع معرفة كيفية ضبطها، قومي بتنزيلها على جهاز التلفزيون الخاص بك من أجل الاستمتاع بمشاهدة أفضل المسلسلات الحصرية في موسم شهر رمضان المبارك بأعلى جودة بدون تشويش أو إعلانات كثيرة.