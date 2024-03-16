مسلسلات رمضان 2024 على dmc بجودة عالية! ضبط التردد الجديد واتفرج على أحلى المسلسلات!

تعتبر قناة دي ام سي من أكثر القنوات التي تتميز بتقديمها لأفضل المسلسلات الحصرية بأعلى جودة، لذلك تكون القناة الفضائية الأولى في نسبة المشاهدة، نظرا لحرصها على تقديم كل ما هو أفضل ويلائم جميع الأذواق العامة، خاصة في شهر رمضان، تهتم بشراء المسلسلات الحصرية التي تلائم المشاهدة العائلية، بالإضافة إلى أن تحرص قنوات dmc التي تتبع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى عرض الإعادة في أوقات متنوعة من خلال قناة دي ام سي HD، اليوم سنقدم لكم تردد قناة dmc الجديد على النايل سات وعرب سات لمتابعة مسلسلات رمضان 2024 مع كيفية ضبطها بخطوات بسيطة.

تردد قناة dmc الجديد على النايل سات وعرب سات لمتابعة مسلسلات رمضان 2024

يبحث العديد من المواطنين عن أفضل القنوات التي تعرض مسلسلات رمضان بجودة عالية، تعتبر قناة dmc drama من أكثر القنوات الفضائية التي تهتم بتقديم كل ماهو أفضل، حيث تعرض مسلسلات قديمة وحديثة وبجميع الأنواع من أكشن، دارما، كوميدي على مدار 24 الساعة، تهتم في شهر رمضان المبارك بعرض إعادة المسلسلات في أوقات متنوعة حتى يستطيع المشاهد رؤية المسلسل المفضل لديه في الوقت الذي يريده، لذلك أعلنت قناة dmc drama على ترددها، يمكنك تنزيلها من أجل الاستمتاع بمشاهدة أقوى المسلسلات الكوميدية والأكشن، إذا كنت ترغب في التعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

تردد قناة دي ام سي على نايل سات

تردد قناة: 12092.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة dmc drama على العرب سات

التردد: 11450.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

كيفية ضبط تردد قناة دي ام سي دراما

بعد أن تعرفنا على تردد قناة دي ام سي، سنعرض لكم كيفية تنزيلها على الأقمار الصناعية:

استعمل ريموت الريسفير، اختر خانة الترددات، ثم انقر على إضافة تردد.

قم بتعديل التردد من خلال القمر الصناعي المستعمل، ادخل معدل الترميز 27500.

ادخل الاستقطاب رأسي، معامل تصحيح الخطأ ⅚.

انقر على البحث، ثم اضغط على موافق، سوف يتم تنزيل القناة بترددها الجديد.

قدمنا لكم اليوم تردد قناة dmc الجديد على النايل سات وعرب سات لمتابعة مسلسلات رمضان 2024 مع معرفة كيفية تنزيلها، قوم بتنزيلها من أجل الاستمتاع بمشاهدة أفضل المسلسلات رمضان الحصرية بجودة عالية بدون تشويش.