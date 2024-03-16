24 أغاني لولو والنونو العسولة.. نزل تردد قناة وناسة أطفال Wanasah TV 2024 وخلي أطفال قدام التلفزيون طول الوقت

يبحث العديد من الأطفال وأولياء الأمور على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال، التي تعتبر من أشهر وأبرز القنوات على الساحة في عرضها لمحتوى طفولي مميز، يعشقه الكبار والصغار، ويمكن التعليم والتثقيف من القناة عبر مشاهدة المحتوى التي تقوم بتقديمه على مدار الـ 24 ساعة دون توقف، ولذا سنوضح لكم التردد الجديد للقناة من أجل أن يتعرف عليه الجميع.

تردد قناة وناسة أطفال 2024 الجديد

يمكن معرفة التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على النايل سات، وفقًا للمعلومات التالية:-

التردد الخاص بالقناة هو 11470.

القمر الصناعي لقناة وناسة يكون النايل سات.

استقطاب القناة فهو عمودي.

معدل الترميز لقناة وناسة يكون 27500.

ضبط معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة أطفال 2024 عرب سات الجديد

ويرغب البعض في استقبال التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على العرب سات، لكي يتم الإستمتاع بجميع الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة على شاشة التلفاز وفقًا للبيانات التالية:-

القمر الصناعي لقناة وناسة أطفال الجديد هو عرب سات.

بينما التردد الجديد لقناة وناسة هو 11270.

كذلك يمكن ضبط معدل الترميز لقناة وناسة أطفال الجديد على 27500.

إضافة إلى إمكانية ضبط معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة قناة وناسة: HD.

أفضل ما يميز قناة وناسة عن غيرها من القنوات الفضائية الأخرى هي لا تقوم بعرض أي مشاهدة مخلة أو غير ملائمة للأطفال، فهي تستقطب كل ما هو جديد ومفيد للأطفال، من أجل تعليميهم بطريقة طفولية مميزة يمكن فهمها بسهولة.