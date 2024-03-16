“القبض زاد”!.. وزارة المالية تُعلن بشكل رسمي سلم رواتب المتقاعدين بالزيادة الأخيرة 2024 العراق

كشفت وزارة المالية في العراق، عن سلم رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة، التي تبلغ قدرها 100 ألف دينار عراقي، ويحصل على هذه الزيادة جميع المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، إضافة إلى أن هذه الزيادة جاءت بعد تدبير التمويل اللازم من قبل مجلس الوزراء، والعمل على توزيعه لجميع المواطنين، ويمكن التعرف على سلم الرواتب الجديد، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

جدول رواتب المتقاعدين بالعراق

جاء جدول رواتب المتقاعدين الجديد في دولة العراق، بعد تطبيق الزيادة الأخيرة البالغ قدرها 100 ألف دينار، وفقًا لما نص على الأتي:-

زاد راتب التقاعد من 300 ألف دينار عراقي إلى 500 ألف دينار.

بينما زاد راتب الـ 525 ألف دينار إلى 625 ألف دينار.

إضافة إلى أن راتب التقاعد زاد من 550 ألف دينار إلى 650 ألف دينار عراقي.

هذا وأن راتب التقاعد بلغ نحو 750 ألف دينار عراقي لتكون 850 ألف دينار عراقي.

شروط الإشتراك في هيئة التقاعد الوطنية

هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم الإشتراك في هيئة التقاعد الوطنية بالعراق، وفقًا لما يلي:-