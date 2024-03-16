رمضان مش هيحلى غير بيها .. استقبل “تردد قناة السعيدة اليمنية 2024” على النايل سات + طريقة التثبيت .. حالًا اضبطها

هناك اهتمام بمعرفة تردد قناة السعيدة اليمنية 2024 فهي من أهم القنوات الفضائية التي تقدم محتوى متنوع وهادف إلى المجتمع اليمني، حيث تحرص القناة وليس في شهر رمضان فقط على فقط بل وعلى مدار العام على تقديم مجموعة من المسلسلات اليمنية والعربية وكذلك البرامج مختلفة الجوانب التي تمس اليمن، ومن البرامج التي تعرض على شاشة القناة برنامج مسابقة الطائر السعيدة والذي يعرض الموسم السادس منه في رمضان 2024.

تردد قناة السعيدة اليمنية 2024

يتميز تردد قناة السعيدة اليمنية 2024 بأن لها أكثر من تردد على أكثر من قمر صناعي وذلك بقصد تغطية اليمن فقط بل والوصول إلى أبعد المناطق في الوطن العربي:

التردد الأول

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11900.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

التردد الثاني

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12187.

استقطاب: رأسي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD.

خطوات تثبيت قناة السعيدة اليمنية

عملية تثبيت قناة السعيدة اليمنية تتم كالآتي: