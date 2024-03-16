تردد القنوات
رمضان مش هيحلى غير بيها .. استقبل “تردد قناة السعيدة اليمنية 2024” على النايل سات + طريقة التثبيت .. حالًا اضبطها
هناك اهتمام بمعرفة تردد قناة السعيدة اليمنية 2024 فهي من أهم القنوات الفضائية التي تقدم محتوى متنوع وهادف إلى المجتمع اليمني، حيث تحرص القناة وليس في شهر رمضان فقط على فقط بل وعلى مدار العام على تقديم مجموعة من المسلسلات اليمنية والعربية وكذلك البرامج مختلفة الجوانب التي تمس اليمن، ومن البرامج التي تعرض على شاشة القناة برنامج مسابقة الطائر السعيدة والذي يعرض الموسم السادس منه في رمضان 2024.
تردد قناة السعيدة اليمنية 2024
يتميز تردد قناة السعيدة اليمنية 2024 بأن لها أكثر من تردد على أكثر من قمر صناعي وذلك بقصد تغطية اليمن فقط بل والوصول إلى أبعد المناطق في الوطن العربي:
التردد الأول
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11900.
- استقطاب: عمودي.
- معدل ترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- الجودة: HD.
التردد الثاني
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 12187.
- استقطاب: رأسي.
- معدل ترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
- الجودة: HD.
خطوات تثبيت قناة السعيدة اليمنية
عملية تثبيت قناة السعيدة اليمنية تتم كالآتي:
- في البداية يلزم عليك التوجه إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالتلفاز.
- بعد ذلك يتوجب عليك تحديد خيار قائمة القنوات الفضائية.
- بعدها يتوجب عليك اختيار أيقونة التحديث اليدوي من ضمن الخيارات الظاهرة أمامك.
- تحديد القمر الصناعي الذي سوف يتم تنزيل القناة من خلاله.
- بعد ذلك يتوجب عليك إدخال البيانات الخاصة به من تردد/ استقطاب/ معدل ترميز/ معامل تصحيح الخطأ.
- الضغط على علامة البحث.
- بعد العثور على القناة يتم النقر على كلمة save أو حفظ وذلك قبل الضغط على كلمة خروج.