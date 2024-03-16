هسة ظهرت pdf .. “أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة” عبر منصة مظلتي + شروط القبول .. هسة حمل الكشوفات

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة إلى حكومة العراق قامت بتوفير ميزة القدرة على الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بشكل إلكتروني، خاصة لأن الوزارة أكدت أنه لم تعتمد نتيجة كشوفات الأسماء بعد وان بعد اعتمادها على المواقع التابعة إلى الوزارة يمكن أن يستعلم المواطن العراقي المتقدم عن كونه مستحقًا لهذا الدعم أم لا، خاصة لأن الحكومة العراقية أكدت أنها قامت بتوفيره من أجل مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في العراق، حيث قامت الوزارة بايضاح خطوات الاستعلام وذلك ردًا على تساؤلات المتقدمين.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن عملية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة تتم من خلال منصة مظلتي، وتتمثل الخطوات في الآتي:

الذهاب إلى الموقع الخاص بمنصة مظلتي الإلكتروني من هنا.

إدخال البيانات الخاصة بعملية تسجيل الدخول.

للتحقق من استخدام الموقع سوف يظهر رمز تحقق يعاد كتابته مرة ثانية في الخانة المخصصة.

اختيار برامج دعم الوزارة.

من بعد ذلك تحديد برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية ومن بعد ذلك خيار الاستعلام عن كشوفات الأسماء.

إدخال كل من اسم المتقدم الرباعي و ارقام بطاقة الهوية الخاصة به سارية الصلاحية بالإضافة إلى رقم الطلب.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور كشوفات المقبولين أمامه والتي يمكن أن يقوم بتحميلها في صورة pdf.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن عملية استحقاق الرعاية الاجتماعية عملية لا تتم بشكل عشوائي، بل هناك شروط يجب أن تتوفر وتتمثل في الآتي: