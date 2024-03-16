“قناة ماجد كيدز” تنزيل تردد قناة  majid kids الجديد على الأقمار الصناعية

قناة ماجد كيدز من أهم قنوات الأطفال التي تقدم العديد من الأفلام والمسلسلات الطفولية المميزة، فضلاً عن أنها تهدف إلى تعليم وتسلية الأطفال على مدار الساعة، مما توفر لهم كل ما يحتاجونه من برامج وأغاني مسلية، ولا تقوم بأي عرض مشاهد مخلة أو غير محببه أمام الأطفال، وفي السطور التالية سنتعرف على التردد الجديد الخاص بالقناة، وكذلك خطوات استقبال القناة على كافة الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة ماجد كيدز 2024 نايل سات

يمكن التعرف على التردد الجديد لقناة ماجد كيدز أطفال على النايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لقناة ماجد يكون النايل سات.

التردد فهو 11411.

معدل الترميز الخاص بقناة ماجد فهو 27500.

استقطاب القناة يكون عمودي.

تردد قناة ماجد 2024 عرب سات

ويمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة ماجد كيدز على العرب سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

التردد يكون 11804.

القمر الصناعي للقناة هو العرب سات.

استقطاب القناة هو عمودي.

معامل الترميز لقناة ماجد يكون 27500.

خطوات استقبال قناة ماجد أطفال

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة ماجد أطفال كيدز وفقًا لما يلي:-