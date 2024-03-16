متى ينخفض سعر الذهب في العراق || سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في العراق

يتساءل الكثيرون عن متى ينخفض سعر الذهب في العرق حيث شهدت الفترة الأخيرة تقلبات في سعر جرام الذهب عيار 21 وغيره من الأنواع الأخرى، ومن الأمور التي تم تلاحظها في الفتر الحالية تراجع أسعار الذهب في العراق، فما هي الأسباب التي أدت إلى تراجع أسعار الذهب في العراق وهل ستشهد الفترة القادمة انخفاض اكثر من ذلك سنبين تفاصيل أسعار الذهب في العراق في الفترة القادمة.

متى ينخفض سعر الذهب في العراق؟

شهدت أسعار الذهب في العراق انخفاضًا طفيفًا خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 79670دينار عراقي في 15 مارس إلى 79458 دينار عراقي في 16 مارس، كما انخفض سعر أونصة الذهب في السوق العالمية، حيث انخفضت من 1730 دولار أمريكي في 15 مارس إلى 1729 دولار أمريكي في 16 مارس.

على الرغم من الاتجاه العام نحو الانخفاض، إلا أن أسعار الذهب شهدت تقلبات طفيفة خلال الفترة المذكورة، حيث تراوحت أسعار جرام الذهب عيار 21 بين 79.499 دينار عراقي في 13 مارس و 80.471 دينار عراقي في 12 مارس.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في العراق

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 تقلبات الفترة الأخيرة، حيث ارتفع سعر الجرام حتى تجاوز 80 ألف دينار عراقي في الفترة القصيرة السابقة، وظل في الانخفاض إلى سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 16 مارس 79458 دينار عراقي.

سعر كيلو الذهب في العراق عيار 24

يعد الذهب عيار 24 محل إقبال الكثيرين الذين يريدون ادخار الذهب، أو المستثمرين الذين يلجأن إلى ادخار الذهب كملاذ أمن، حيث إن الذهب عيار 24 يكون من الذهب الخالص الذي لا يتغير وزنه عند البيع، وقد شهدت الفترة الحالية تقلبات في سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين ارتفاع وانخفاض حتى سجل اليوم السبت 16 مارس 90809 دينار عراقي.

كم سعر سبيكة الذهب 1 كيلو بالدولار

سبائك الذهب في العراق يتغير سعرها بتغير معدل الطلب عليها، حيث بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم السبت 16 مارس وزن 1جرام 76 دولار بينما بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام 360 دولار وبلغ سعر سبيكة الذهب 1كيلو 69805 دولار كما سنعرض باقي أسعار السبائك المختلفة في الجدول الموضح بالصورة.

ولعل هذا التغير الذي أدى إلى انخفاض سعر الذهب عيار 21 في العراق يرجع إلى أسباب من أهمها قلة معدل الطلب على شراء الذهب.