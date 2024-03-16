هل استقر سعر صرف الدولار في العراق اليوم في السوق السوداء وتوقعات الفترة القادمة

يعد التساؤل عن سعر الدولار في العراق اليوم في السوق السوداء والبنوك هو سؤال يشغل الكثيرين، لما يحدث من تقلبات دائمة في الأسعار وعد استقرار، مما يدفع الجميع لمتابع الأسعار لحظة بلحظة، لا سيما وقد أصبح الآن سوق موازية للبنوك تقدم عرضا أخر لسعر الدولار، ومن خلال المقال التالي نبين سعر الدولار في عدد من المحافظات والبورصات، وسعر ه في البنك المركزي العراقي.

سعر صرف الدولار في العراق اليوم في السوق السوداء

سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 16 مارس 2024 يختلف عن سعره في البنك المركزي العراقي، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازية في عدد من البورصات والمحافظات في العراق على النحو التالي:

الكفاح: 150,150 دينار لكل 100 دولار.

بغداد/الحارثية: 150,250 دينار لكل 100 دولار.

أربيل: 150,300 دينار لكل 100 دولار.

البصرة: 150,200 دينار لكل 100 دولار.

السليمانية: 150,350 دينار لكل 100 دولار.

كركوك: 150,350 دينار لكل 100 دولار.

الموصل: 150,350 دينار لكل 100 دولار.

دهوك: 150,200 دينار لكل 100 دولار.

النجف: 150,300 دينار لكل 100 دولار.

مع العلم أن هذه الأسعار قد تختلف إخلاف طفيف من مكان لأخر، ويبقى سعر البنك المركزي العراقي هو السعر الرسمي الذي يعتمد عليه في العراق.

سعر صرف الدولار اليوم في العراق

يشهد سعر الدولار مقابل الدينار العراقي استقرار في البنوك في الفترة الأخيرة، حيث لا يزال يتراوح سعر الدولار مقابل الريال في بنوك العراق على نحو 1310 دينار عراقي مقابل دولار واحد أمريكي، ومن الجدي بالذكر أن التغير في هذا السعر منذ فترة قليل جدا لا يكاد يذكر.

وننصح بمتابع البنك المركزي العراقي للحصول على السعر الرسمي والحقيقي للدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.