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“قبض شهر مارس خلال ايام علشان رمضان” موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

Hanin Mikyمنذ 17 ساعة
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"قبض شهر مارس خلال ايام علشان رمضان" موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

صرحت الجهات المسؤولة بأن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 سيكون يوم الخميس الموافق 21 مارس سيتم بدء صرف المرتبات في هذا اليوم وسيستمر لمدة 5 أيام حتى يوم 27 مارس وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس والحزمة الاجتماعية الجديدة يشمل صرف المرتبات العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بما في ذلك الحد الأدنى للأجور الجديد يأتي هذا الإعلان بعد التصريحات الأخيرة التي أشارت إلى زيادة العلاوة والحافز الإضافي بالإضافة إلى الزيادة الجديدة في المرتبات لشهر مارس 2024.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

أعلنت وزارة المالية عن ميعاد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بدءًا من الخميس 21 مارس سيتم فتح باب صرف المرتبات لمدة 5 أيام حتى يوم 27 مارس وفقًا لتوجيهات الرئيس والزيادة الجديدة في المرتبات يشمل الصرف العلاوة الدورية للموظفين المستحقين وفقًا للقوانين المعمول بها تأتي هذه الخطوة استجابةً للحاجة الملحة لدعم العمال وتحقيق التوازن الاجتماعي في المجتمع.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

اليوم الأول لـ صرف مرتبات شهر مارس 2024، الخميس 21 مارس الموافق 11 رمضان.

اليوم الثاني لـ صرف مرتبات شهر مارس 2024، الأحد 24 مارس الموافق 14 رمضان .

اليوم الثالث لـ صرف مرتبات شهر مارس 2024، 25 مارس الموافق 15 رمضان.

اليوم الرابع لـ صرف مرتبات شهر مارس 2024، 26 مارس الموافق 16 رمضان.

أماكن صرف مرتبات شهر مارس 2024

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024

سيتم منح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٩ فبراير الماضي بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتعبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل في أول مارس الحالي.

مرتبات شهر مارس 20246000 جنيه للدرجة السادسة.
 

مرتبات شهر مارس 2024

 

6500 جنيه للدرجة الخامسة

مرتبات شهر مارس 20247000 جنيه للدرجة الرابعة
مرتبات شهر مارس 20247500 جنيه للدرجة الثالثة
مرتبات شهر مارس 20248000 جنيه للدرجة الثانية
مرتبات شهر مارس 20248200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها
مرتبات شهر مارس 20249200 جنيه لدرجة المدير العام أو ما يعادلها.
مرتبات شهر مارس 202410200 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها
مرتبات شهر مارس 202412.200 جنيه للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها

 

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Hanin Mikyمنذ 17 ساعة
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