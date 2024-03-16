تحرك مفاجئ على أول.. سعر كرتونة البيض اليوم والدواجن السبت 16 مارس 2024 .. خبر زي السكر على التجار في أول اليوم

سعر كرتونة البيض اليوم، في يوم السبت 16 مارس، تثير أسعار الدواجن في الأسواق المحلية بمصر اهتمام الكثيرين، حيث يتساءلون عن تكلفتها اليومية للمستهلك، يشير التقرير إلى انخفاض طفيف في أسعار الدواجن وكذلك في أسعار كرتونة البيض، وهذا يأتي على عكس الأيام القليلة الماضية التي شهدت ارتفاعًا في هذه الأسعار.

أسعار الفراخ اليوم السبت 16 مارس

في هذا اليوم السبت الموافق 16 مارس، تُقدم الأسواق المحلية للمستهلك أسعارًا محددة لمنتجات الدواجن، وتتضمن هذه الأسعار.

لحم الساسو: 115 جنيه للكيلو.

الفراخ البيضاء: 86 جنيه للكيلو.

الفراخ البلدي: 90 جنيه للكيلو.

الأوراك: 105 جنيه للكيلو.

الكبد والقوانص: بين 90 و100 جنيه للكيلو.

الأجنحة: بين 50 و60 جنيه للكيلو.”

سعر كرتونة البيض اليوم

في هذا اليوم السبت الموافق 16 مارس، شهدت أسعار كرتونة البيض انخفاضًا طفيفًا بالمقارنة مع الأيام السابقة، حيث بلغت الأسعار على النحو التالي:

كرتونة البيض الأحمر: تراوحت بين 140 و145 جنيه للمستهلك، مع احتمال اختلاف السعر حسب المنطقة.

كرتونة البيض الأبيض: بلغت ما بين 138 و145 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: تراوحت ما بين 146 و150 جنيه للمستهلك.

وبهذا نكون قد عرفنا أسعار كرتونة البيض اليوم، وذلك في النهاية.”

كيف نتعرف على البيض الفاسد؟

إذا كانت البيضة تظهر طعمًا غير مألوف أو تنبعث منها رائحة غريبة، فغالبًا ما يكون السبب خطأ في طريقة التخزين، حيث تمتص قشرة البيضة سريعًا روائح الأطعمة المجاورة، على سبيل المثال، إذا تم وضع البيض في الثلاجة بجوار البصل، فلن يتأثر فقط بالرائحة ولكن قد يتغير أيضًا طعمه.

سعر كيلو الأوراك اليوم السبت

في هذا اليوم السبت الموافق 16 مارس، سُجلت أسعار متفاوتة لبعض منتجات الدواجن كالتالي: