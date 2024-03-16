تحرك جديد في بورصة الدجاج.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 16 مارس 2024

سعر الدواجن اليوم، يتساءل الكثير من الأشخاص اليوم الجمعة الموافق 16 من شهر مارس في مصر عن سعر الدواجن اليوم في السوق المحلي لكي تصل إلى المستهلك، كما شهدت أسعار الدواجن انخفاض بسيط في أسعارها بالإضافة إلى إنخفاض سعر كرتونة البيض أيضا على عكس الأيام القليلة الماضية التي شهدت ارتفاع في سعر الدواجن وايضا كرتونة البيض.

سعر الدواجن اليوم

هناك أسعار محددة لسعر الدواجن اليوم الجمعة الموافق 16 من شهر مارس بالنسبة للمستهلك وهذه الأسعار تتمثل في الآتي:

وصل سعر كيلو اللحم الساسو اليوم في السوق المحلي نحو 115 جنيه.

كما وصل سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في السوق المحلي إلى 86 جنيه بالنسبة للمستهلك.

سجلت سعر الفراخ البلدي اليوم في السوق المحلي نحو 90 جنيه بالنسبة للمستهلك.

كما أن سعر كيلو الأوراك اليوم في السوق المحلي وصل اليوم إلى 105 جنيه بالنسبة للمستهلك.

تراوح سعر كيلو الكبد والقوانص اليوم ما بين 90 إلى 100 جنيه بالنسبة للمستهلك.

سعر كيلو الأجنحة اليوم تراوح ما بين 50 إلى 60 جنيه في السوق المحلي.

أسعار كرتونة البيض اليوم

شهدت أسعار كرتونة البيض انخفاض بسيط في أسعارها اليوم الجمعة الموافق 16 من شهر مارس على عكس الأيام القليلة الماضية إلى أن وصل سعرها إلى الآتي:

انخفضت سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم وتراوحت سعرها ما بين 140 إلى 145 جنيه بالنسبة للمستهلك وقد يختلف هذا السعر على حسب اختلاف المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم وصلت ما بين 138 إلى 145 جنيه

سعر كرتونة البيض البلدي بالنسبة للمستهلك اليوم الجمعة تراوحت ما بين 146 إلى 150 جنيه.

في النهاية قد علمنا ما هو سعر الدواجن اليوم الجمعة الموافق 16 من شهر مارس وما هي أسعار كرتونة البيض اليوم.