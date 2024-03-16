5 من أنواع الزكاة في رمضان وشروط إخراج الزكاة للمسلم
بحلول شهر رمضان يبدأ المسلمون بأداء مختلف العبادات والفرائض التي فرضها الله تعالى على عباده المسلمين، ومنها الزكاة، فهي إحدي الشعائر الأساسية في رمضان، وهناك دلائل عديدة للزكاة في القرآن الكريم والسُنة النبوية، وتأتي أنواع الزكاة في رمضان كأحد أنواع مد الغني يد العون للفقير وإعطائه من الخير الذي قسمه الله له، فيفضي الفقير حاجته ويعم الخير والإسلام، ولمعرفة أنواع الزكاة في رمضان أكمل مايلي
أنواع الزكاة في رمضان
بحلول الشهر الكريم يجب على جميع المسلمين معرفة أنواع الزكاة في رمضان، وذلك لإخراج ما يتواجد منها، وأيضًا ليعم الخير والبركة على مؤديها، حيث أنها لغة النماء والزيادة، فيما يلي قائمة بأنواعها:
- زكاة الذهب والفضة: فرض الله تعالى علينا زكاة الذهب والفضة مثل أن يبلغ كلاهما النصاب، والذي يعادل 2.5% من إجمالي وزن الذهب والفضة، ويلاحظ أن يلزم مرور حولين عليهما وأن يكونا ملك للمسلم.
- زكاة التجارة: وتُعني استثمار الأموال في أعمال التجارة، والتي يجب أن تبلغ النصاب والذي يُعادل 85 جرام من الذهب، أو 595 جرام من الفضة، وهناك شرط اكتمال النصاب.
- زكاة الزروع والثمار: أمرنا الله تبارك وتعالى بزكاة كل ما يخرج من الأرض، ويجب أن يتم إخراجها من أرض صاحب الزكاة، ويلزم بلوغها النصاب، ومقدارها يبلغ 5 أوسق أي 612 كجم.
- زكاة الأنعام: إخراج هذه الزكاة يلزم مرور حولًا كاملًا على الأنعام عند من يملكها، ويجب أن تتغذى من مرعي الأرض، وأن يكون الغرض منها الاستفادة من نسلها وألبانها، وتكون بالغة للنصاب الشرعي،ولا يجب أن تكون عاملة
- زكاة الفطر: زكاة واجبه على المسلمين كافة، ويتم إخراجها طوال أيام رمضان حتى قبل الخروج لأداء صلاة العيد، وهي تكون صاعًا من أي من : التمر، الشعير.
ما هو مفهوم الزكاة؟
هي الصدقة التي فُرضت من الله تبارك وتعالي على جموع المسلمين، ويتم إخراجها لطائفة محددة من المسلمين، وهي تأتي في المرتبة الثالثة من أركان الإسلام ولا يكتمل إسلام المرء دون معرفتها وتأديتها، وتعددت أنواع الزكاة في رمضان، وذلك تبعًا لما جاء به الله في كتابه الكريم.
شروط إخراج الزكاة
إخراج الزكاة في شهر رمضان يعد من العبادات الهامة في الإسلام، وله شروط خاصة يجب الانتباه إليها لضمان صحة وقبول الزكاة، هذه بعض الشروط الأساسية لإخراج الزكاة في رمضان:
- يجب أن يملك الشخص مقدارًا معينًا من المال يسمى “النصاب” لمدة حول كامل (حوالي 354 يومًا بالتقويم القمري)، والنصاب يختلف حسب نوع المال (مثل الذهب، الفضة، المال النقدي، الأسهم، وغيرها).
- يجب أن يمر حول هجري كامل (354 يومًا) على ملكية النصاب قبل وجوب الزكاة.
- تُعد زكاة الفطر (زكاة الفطرة) جزءًا من زكاة رمضان ويجب إخراجها قبل صلاة العيد مباشرة، وهي واجبة على كل مسلم، صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، إذا كان يملك ما يزيد عن حاجته الأساسية وحاجة من يعولهم في يوم العيد وليلته.
- يجب على الشخص النية لإخراج الزكاة قبل إخراجها، فالنية شرط أساسي في صحة العبادات في الإسلام.
- يجب توزيع الزكاة على الفئات الثمانية التي ذكرها القرآن في سورة التوبة الآية 60، وهي: الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، في الرقاب، الغارمين، في سبيل الله، وابن السبيل.