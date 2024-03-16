5 من أنواع الزكاة في رمضان وشروط إخراج الزكاة للمسلم

بحلول شهر رمضان يبدأ المسلمون بأداء مختلف العبادات والفرائض التي فرضها الله تعالى على عباده المسلمين، ومنها الزكاة، فهي إحدي الشعائر الأساسية في رمضان، وهناك دلائل عديدة للزكاة في القرآن الكريم والسُنة النبوية، وتأتي أنواع الزكاة في رمضان كأحد أنواع مد الغني يد العون للفقير وإعطائه من الخير الذي قسمه الله له، فيفضي الفقير حاجته ويعم الخير والإسلام، ولمعرفة أنواع الزكاة في رمضان أكمل مايلي

أنواع الزكاة في رمضان

بحلول الشهر الكريم يجب على جميع المسلمين معرفة أنواع الزكاة في رمضان، وذلك لإخراج ما يتواجد منها، وأيضًا ليعم الخير والبركة على مؤديها، حيث أنها لغة النماء والزيادة، فيما يلي قائمة بأنواعها:

زكاة الذهب والفضة: فرض الله تعالى علينا زكاة الذهب والفضة مثل أن يبلغ كلاهما النصاب، والذي يعادل 2.5% من إجمالي وزن الذهب والفضة، ويلاحظ أن يلزم مرور حولين عليهما وأن يكونا ملك للمسلم.

زكاة التجارة: وتُعني استثمار الأموال في أعمال التجارة، والتي يجب أن تبلغ النصاب والذي يُعادل 85 جرام من الذهب، أو 595 جرام من الفضة، وهناك شرط اكتمال النصاب.

زكاة الزروع والثمار: أمرنا الله تبارك وتعالى بزكاة كل ما يخرج من الأرض، ويجب أن يتم إخراجها من أرض صاحب الزكاة، ويلزم بلوغها النصاب، ومقدارها يبلغ 5 أوسق أي 612 كجم.

زكاة الأنعام: إخراج هذه الزكاة يلزم مرور حولًا كاملًا على الأنعام عند من يملكها، ويجب أن تتغذى من مرعي الأرض، وأن يكون الغرض منها الاستفادة من نسلها وألبانها، وتكون بالغة للنصاب الشرعي،ولا يجب أن تكون عاملة

زكاة الفطر: زكاة واجبه على المسلمين كافة، ويتم إخراجها طوال أيام رمضان حتى قبل الخروج لأداء صلاة العيد، وهي تكون صاعًا من أي من : التمر، الشعير.

ما هو مفهوم الزكاة؟

هي الصدقة التي فُرضت من الله تبارك وتعالي على جموع المسلمين، ويتم إخراجها لطائفة محددة من المسلمين، وهي تأتي في المرتبة الثالثة من أركان الإسلام ولا يكتمل إسلام المرء دون معرفتها وتأديتها، وتعددت أنواع الزكاة في رمضان، وذلك تبعًا لما جاء به الله في كتابه الكريم.

شروط إخراج الزكاة

إخراج الزكاة في شهر رمضان يعد من العبادات الهامة في الإسلام، وله شروط خاصة يجب الانتباه إليها لضمان صحة وقبول الزكاة، هذه بعض الشروط الأساسية لإخراج الزكاة في رمضان: