سحورك علينا! اسهل طريقة لتدميس الفول في البيت.. انضف واطعم من برة بكتير

مع حلول شهر رمضان الكريم يعتبر الفول أحد الأطباق الأساسية لوجبة السحور نظراً لأهميته وفوائده في الصيام أثناء شهر رمضان المبارك، فاتجه الناس إلى تدميس الفول في المنزل نظرا لسهولة مكوناته وتواجدها داخل كل منزل وتخفيف التكاليف، ففي العصر الحالي يتجه الناس إلى الأكلات والوجبات المنزلية لضمان مصدرها ونظافتها وتخفيف أعباء الشراء وإليكم أسهل طريقة لتدميس الفول في المنزل.

أسهل طريقة لتدميس الفول في المنزل

الفول عبارة عن مجموعة من المكونات يتم خلطها معا للحصول عليه والمكونات هي :

عدس أصفر

فول تم نقعه لمدة ليلة كاملة بعد غسله غسيل جيد.

بعد نقعه في المياه الباردة يتم نقعه ساعتين في مياه مغلية.

كمية بسيطة من الأرز .

جزر مبشور.

ثوم.

ملعقة ماء.

بصل.

طماطم

ملعقة خل

فلفل.

ملعقة ملح.

ليمون.

ملعقة سكر

طريقة تدميس الفول فى المنزل بطعم المحلات فى 3 ساعات

تدميس الفول من أسهل التجهيزات في المنزل نظرا لوفرة جميع مكوناته وسهولة تجهيزه ويمكن تدميس الفول باتباع الخطوات التالية:

ضع الفول في وعاء التدميس.

قم بإضافة الجزر المبشور ثم العدس ثم الليمون.

قم بإضافة الخل والزيت والملح والسكر والفلفل.

قم بتغطية الوعاء.

اترك الوعاء على نار هادئة.

بعد مرور 3 ساعات قم بكشف الغطاء والتأكد من الفول ومستوى الماء.

إذا استلزم أكتر من 3 ساعات وكان لم ينضج بعد قومى بإضافة الماء المغلي إلى وعاء التدميس ثم اتركه لمدة نصف ساعة أخرى.

ما هي الإحتياطات التي تتبعها لكي تحصل على الفول مثل المحلات