قدمي واحصلي على 8000 دينار.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالجزائر 2024 وأهم شروط المنحة /بوش/

التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالجزائر، تم إطلاق منحة المرأة المنزلية في الجزائر في عام 2024 كجزء من جهود الحكومة لدعم المرأة وتوفير معيشة كريمة لها، تهدف هذه المنحة إلى دعم النساء الجزائريات اللواتي لا يعملن، سواء كن أراملًا أو مطلقاتٍ أو غير متزوجات، وتتراوح أعمارهن بين 19 و 40 عامًا، تقدر قيمة المنحة بـ 20 ألف دينار جزائري شهريًا، ما يعادل حوالي 100 دولار أمريكي، وتُصرف لمدة عامين، مع إمكانية تمديدها لعامين إضافيين إذا استمرت المستفيدة في تلبية الشروط المحددة.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالجزائر 2024

اليكم خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالجزائر 2024:

الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل واتباع الخطوات الموجودة.

النقر على أيقونة “منحة البطالة للمرأة”.

تحديد مكان إقامتك والولاية التي تنتمي إليها.

تسجيل البيانات المطلوبة بدقة واكتمال.

تحميل المستندات المطلوبة وفقاً للتعليمات.

النقر على “إرسال” لتقديم الطلب.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت