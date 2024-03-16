كلوب قد يودع ليفربول بالبطولة المفقودة.. تعرف على قرعة دور الـــ 8 لبطولة يوروبا ليغ والفرق المشاركة

بعد إجراء قرعة الدوري الأوروبي ( يوروبا ليغ) ، يبدو أن ليفربول الإنجليزي سيواجه مسارًا “سهلاً نسبيًا” نحو الوصول إلى نهائي البطولة، والذي قد يكون هو المباراة الأخيرة ليورجن كلوب كمدرب لليفربول قد تساعده في توديع لائق ومشرف لكلا الطرفين، حيث تبدو القرعة عادلة تجاه الريدز ومدربه الألماني كلوب في موسمه الأخير قبل رحيله، حيث وضعته في مواجهة خصوم “متوسطي الصعوبة”.

تعرف على طريق ليفربول بالبطولة

تم تجنب الفريق الإنجليزي مواجهة باير ليفركوزن الألماني، وهو أحد أفضل الفرق الأوروبية هذا العام، بالإضافة إلى تجنب مواجهة أي سي ميلان وروما الإيطاليين، وويست هام الإنجليزي القوي.

ما هو المسار المحتمل لليفربول نحو النهائي؟

ويعد المسار المحتمل والأمثل للريدز نحو النهائي هو كالتالي:

مباراة الدور الـــ 16: سيواجه أتالانتا الإيطالي، وهو فريق يحتل المركز السابع في الدوري الإيطالي. على الرغم من أن أتالانتا يمكن أن يكون فريقًا صعبًا في بعض الأحيان، إلا أنه ليس تحديًا كبيرًا بالنسبة للريدز الذي يتصدر الدوري الإنجليزي حاليا. ربع النهائي: في حال تأهل الريدز، فسيواجه الفائز من مباراة مرسيليا الفرنسي وبنفيكا البرتغالي، مرسيليا يعاني في الدوري الفرنسي ويحتل المركز السابع، بينما خرج بنفيكا من دوري الأبطال بشكل مروع قبل التأهل لبطولة الدوري الأوروبي.

إذا تمكن الريدز من تجاوز هذه المرحلة، فسيتقابل في نصف النهائي مع فريق آخر يتأهل من الجانب الآخر من القرعة.

النهائي: سيقام النهائي في العاصمة الإيرلندية دبلن، والتي تتمتع بتعاطف كبير مع ليفربول ولها روابط تاريخية وسياسية مع المدينة التي تعادي الملكية.

وبشكل عام، يظهر أن الظروف توفر مسارًا مميزًا لليفر للوصول إلى النهائي وربما الفوز باللقب التاريخي الذي لم يتمكن كلوب من تحقيقه مع الفريق.

على الرغم من أن ليفربول يعتبر فريقًا قويًا ومرشحًا بقوة في بطولة الدوري الأوروبي، إلا أنه من الصعب تحديد الفريق الأقوى بشكل قطعي.

بطولة الدوري الأوروبي تضم فرقًا قوية من مختلف الدوريات الأوروبية، وتتضمن أندية لديها سجلات قوية في المسابقات الأوروبية.

يتنافس العديد من الفرق القوية في البطولة مثل مانشستر يونايتد وأرسنال وإشبيلية وإنتر ميلان وأياكس أمستردام وغيرها، كما أن جميع هذه الفرق لديها القدرة على المنافسة وتحقيق النجاح في البطولة.