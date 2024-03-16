﻿【حمل الآن】كشوفات pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بعد تصريحات وزير العمل

ينتظر الجميع الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي كان من المتوقع إعلانها في أخر العام المنصرم، هذا وقد صرح السيد الوزير الدكتور أحمد الأسدي بأن ميزانية الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة سيتم تحميلها على العام السابق 2023، وأكد أن الوزارة بصدد الإعلان عن الوجبة السابعة، ومن خلال الأسطر التالية نبين تفاصيل الوجبة الجديدة من وجبات الرعاية الاجتماعية.

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أتاحت وزارة العمل جميع خدمات الرعاية الاجتماعية من خلال موقع الوزارة أو منصة مظلتي، والتي يمكن من خلالهما الاستعلام عن أسماء المشمولين بالراية الاجتماعية وغير ذلك من الخدمات التي يحتاجها المستفيدين من الرعاية كما يمكنهم التقديم في الرعاية الاجتماعية من خلال المنصة.

كيف ابحث عن اسمي في الرعاية الاجتماعية مظلتي؟

استعلم عن اسمك الآن من خلال منصة مظلتي باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة مظلتي. اضغط على نظام الحماية الاجتماعية. ومن ثم قم بالدخول على برامج الرعاية الاجتماعية. حدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها وهي السابعة. ادخل جميع المعلومات الشخصية المطلوبة. اضغط استعلام، وقم بتحميل كشوفات pdf الوجبة الأخيرة.

ما اخر اخبار الرعايه الاجتماعيه؟

أعلن وزير العمل أحمد الأسدي عبر تصريح صحفي أفاد فيه بأن هناك زيادة في رواتب الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة للعام 2023، يأتي هذا القرار بعد جهود قام بها سيادته مع وزارة المالية لتأمين مبلغ الزيادة.

لم يتم تحديد قيمة الزيادة بشكل رسمي حتى الآن، لكن من المتوقع أن زيادة تلبي احتياجات المستفيدين.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

صرح وزير العمل السيد الدكتور أحمد الأسدي عن وجبة جديدة من الشمول بالرعاية الاجتماعية خلال الفترة القادمة، كما أكد أن الوجبة الجديدة ستشمل على الفئات الأكثر احتياجًا نحو التالي:

الأرامل

المطلقات.

المعاقين.

العجزة.

شروط المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وضعت وزارة العمل شروط لمستفيدي الرعاية الاجتماعية تشتمل على التالي:

أن يكون عراقيًا مقيما في العراق.

أن لا يملك مصدر دخل ثابت.

أن يكون من الفئات ذات الاحتياجات الخاصة

أن لا يتلقى أي نوع من المساعدات من جهات أخرى.

في حالة المتقدم من العاطلين عن العمل يجب أن يكون متزوجًا ولديه عائلة، وأن يثبت عدم وجود مصدر دخل ثابت، كما عليه بتقديم المستندات المطلوبة.

زوي الاحتياجات الخاصة يجب إحضار شهادة إعاقة من أحد مراكز تشخيص الإعاقة المعتمدة، كما يشترط أن لا يملك مصدر دخل ثابت، وأن لا يتلقى أي نوع من المساعدات من جهات أخرى.

ما هي أسباب رفض الرعاية الاجتماعية 2024؟

يمكن رفض طلب التقدم للرعاية الاجتماعية في حالة إذا كان المتقدم للرعاية الاجتماعية يوجد فيه أحد الأسباب الآتية:

مقيم خارج العراق.

يحصل على دعم أخر من الحكومة.

المعلومات التي قدمها للرعاية خاطئة.

لديه أصول ذات قيمة عالية.

عند وجود أي من هذه الأسباب يتم توقف دعم الرعاية الاجتماعية مباشرة، كما أنه يمكنك التأكد من أنك مستفيد من الوجبة الجديدة بتحميل كشوفات pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة كما بين من خلال التقرير.