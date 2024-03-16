بعد ارتفاعها.. كم تبلغ رسوم استخراج جواز سفر جديد في مصر 2024 والمستندات اللازمة لاستخراجه

يبحث الكثير عن رسوم استخراج جواز سفر جديد حيث يعد جواز السفر وثيقة ضرورية لمن يرغب في السفر خارج البلاد، ويتطلب الأمر إتمام بعض الخطوات المحددة، حيث يجب على الراغبين في الحصول على جواز سفر جديد أو تجديد جواز سفر تالف أو مفقود تقديم كافة المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة، وقد وضعت وزارة الداخلية قائمة بالتكاليف والإجراءات اللازمة، وأصبح من الممكن تنفيذ هذه الإجراءات عبر الإنترنت بشكل الكتروني، ونتعرف على ذلك في السطور القادمة.

رسوم استخراج جواز سفر جديد

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تحديث تكاليف إصدار جواز السفر، حيث تم تعيين رسوم إصدار استخراج جواز سفر جديد بمبلغ 505 جنيه مصري شاملة تكاليف الطباعة والتأمين، أما في حالة الحاجة لاستخراج جواز نتيجة للفقدان أو التلف فقد تم تحديد الرسوم بمبلغ 755 جنيهًا مصريًا، وقد صرحت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج بأن عملية تجديد جواز السفر قد تستغرق مدة تزيد عن 60 يوماً، وذلك لضمان عدم إلغاء جواز السفر أثناء السفر.

خطوات تجديد جواز السفر الكترونيًا

يمكنك الآن تحديث جواز سفرك بكل يسر وسهولة عبر الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات البسيطة التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية .

قم بإنشاء حساب شخصي باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة مرور خاصة.

ثم يتم تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة لإصدار جواز السفر.

اختيار الخدمة المطلوبة، سواء كانت إصدار جواز جديد أو استبدال جواز مفقود أو تالف.

قم برفع المستندات اللازمة إلكترونيًا.

ادخل احد الوسائل الفعالة للتواصل معك مثل رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.

قم بدفع الرسوم المقررة وتحديد موعد لاستلام جواز السفر.

الأوراق والمستندات اللازمة لعمل جواز السفر المصري

تجديد جواز السفر المصري عبر الإنترنت يحتاج إلى تقديم الأوراق التالية: