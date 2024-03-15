أسعار الذهب كل لحظة سعر جديد تعرف على سعر سبيكة ذهب 5 جرام btc اليوم

شهد اليوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024 تغيرات في أسعار الذهب على الصعيد المحلي والعالمي، حيث بلغ اليوم سعر سبيكة الذهب 5 جرام btc نحو من 18ألف جنيها مصري، محقق تراجع اليوم السابق، كما تشير التوقعات إلى أن سعر الذهب قد يحقق تراجعا اكثر الفترة القادمة، ومن خلال تقريرنا نتعرف على أسعار سبائك الذهب المختلفة ولأفضل في الاستثمار وقيمة المصنعية الخاصة بتصنيع الذهب.

سعر سبيكة ذهب 5 جرام btc اليوم

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC، الوزن 5 جرام، تمتاز هذه السبيكة بأنها من الذهب الخالص وهي إلى ذلك تأتي مع علامة تجارية مميزة BTC، لذلك تعتبر من أفضل السبائك في الاستثمار، يصل سعر السبيكة اليوم الجمعة 15 مارس 2024 إلى 18915 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم في مصر

يتراجع سعر الذهب اليوم استمرار في التراجع مرة أخرى بعد صعود التعويم، حيث سجل اليوم الجمعة 15 مارس سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 19290 جنيها.

سعر سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24

شهد اليوم تراجع لأسعار الذهب أيضا حيث سجلت السبيكة عيار 24 وزن 5 جرام سعر 17023 جنيه مصري، وهذا ومن المؤكد أن الاستثمار يكون الأفضل في الذهب عيار 24 لأنة من الذهب الخالص الذي لا ينقص منه شيء عن البيع.

متوسط مصنعيات الذهب

تحدد مصنعيات الذهب على حسب الجرامات المطلوبة على النحو التالي:

وزن السبيكة (جرام) متوسط المصنعية (جنيه مصري) 1 75 – 85 2.5 66 5 60 10 60 20 56 31.10 (أونصة) 56

من الأهمية أن نعرف أن أسعار الذهب كل يوم في جديد فمنذ قليل بلغت أكثر من 4 الآف للجرام الواحد ثم تراجعت لتبلغ دون 3 ألاف وها يرجع فتتجاوز الثلاثة ثم تنزل مرة أخرى فأين تذهب أسعار الذهب.