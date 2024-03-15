“وزارة التربية العراقية” نتائج السادس الاعدادي دور أول في العراق

ينتظر العديد من الطلاب نتائج السادس الاعدادي دور أول في العراق من وقت الانتهاء من الامتحانات، كما ينتظر أولياء أمورهم لكي يعرفوا نتيجة أبنائهم ويطمئنون عليها، وهذه النتيجة تعد هي أهم نتيجة للطلاب العراقيين فهي التي تحدد لهم اتجاههم وما يسيرون عليه بعد ذلك، ومن المنتظر اعلان النتيجة لأن الوزارة أكدت أنه سيتم الإعلان عنها مباشرة فور الانتهاء منها، ونذكر لكم تفاصيل هذا الأمر من خلال المقال.

وقت اعلان نتائج الصف السادس الاعدادي دور اول العراق

لا احد يعرف الوقت المحدد للإعلان عن النتيجة، ولكن من المتوقع أنه سيتم الإعلان عنها في خلال الساعات القادمة، وذلك لأن النتيجة لها وقت طويل في التجميع والمراجعة للتأكد من استحقاقية كل طالب لدرجته، ويتم الإعلان عنها على موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقي.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي دور أول في العراق

بمجرد ظهور النتائج يمكن للطلاب الاستعلام عنها ومعرفتها وذلك بالدخول على الموقع المخصص لإعلان النتائج وهو موقع نتائجنا الذي يمكنك الحصول على نتائج جميع المراحل الدراسية العراقية من خلاله، ادخل على الموقع واتبع الخطوات التالية: