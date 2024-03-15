” أبنك هيلعب ويغني “.. اعرف تردد قناة كراميش الجديد 2024 علي النايل سات والعرب سات

‏تردد قناة كراميش الجديد 2024، قناة كراميش هي واحدة من قنوات الأطفال المعروفة التي تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني الخاصة بالأطفال وتحرص القناة بصورة مستمرة على التجديد والإبتكار في المحتوى الخاصة بها حتى ينال إعجاب الأطفال في مختلف أنحاء العالم بل تحرص على تقديم كل ما يبحث عنه الآباء والأمهات حتى يلفتوا انتباه الأبناء، وتقدم المحتوى النافع الذي يساعد على بناء عقولهم وتكوين شخصياتهم.

‏تردد قناة كراميش الجديد 2024

‏لجميع الأشخاص الباحثين عن المتعة والإثارة والفرحة للأطفال الصغار يبحثون عن تردد قناة كراميش الجديد حتى يستطيعوا إدخال البهجة والسرور على قلوب أطفالهم بالمحتوى المقدم على شاشة قناة كراميش، ونظرًا لأن القناة استطاعت أن تترك أثر كبير في نفوس جميع الأطفال يبحث عنها الآباء بصورة مستمرة، ولذلك فإن تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات:

التردد : 11430.

معامل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

الاستقطاب : عمودي .

‏ تردد قناة كراميش على العرب سات

قناة كراميش واحدة من القنوات المفضلة لعدد كبير من الآباء والأمهات نظرًا لأهمية المحتوى المقدم على شاشتها وعلى الرغم من إطلاقها في عام 2009 إلا أنها استطاعت أن تنال إعجاب الملايين من المتابعين نظرًا لمحتواها المميز والمفيد:

التردد: 11390.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي V

‏برامج قناة كراميش

‏تقدم قناة كراميش مجموعة من الأغاني والبرامج المفيدة التي تساعد على تنمية شخصية الأطفال وأيضًا بناء عقولهم بشكل مميز ومن أهم البرامج والأغاني المقدمة على شاشتها: