ياخبر بفلوس .. موعد رفع الغياب في رمضان من المدارس ومواعيد اليوم الدراسي الرمضاني 2024

موعد رفع الغياب في رمضان، يبحث الكثير من طلاب جمهورية مصر العربية في مراحل التعليم المختلفة عن موعد رفع الغياب في المدارس خاصة بعد بداية شهر رمضان المبارك، حيث ينتظر الطلاب عدم إجبارهم على الحضور في المدارس خلال المدة المتبقية من الفصل الدراسي الثاني لاستكمال العام الحالي، وسوف نتعرف معا غم المعلومات الصحيحة وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

موعد رفع الغياب في رمضان

ترددت الكثير من الشائعات خلال الفترة السابقة عن رغبة الوزارة في رفع حضور الطلاب ما تبقى من شهر رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا ما استدعى الوزارة لنفي تلك الشائعات والتي لا تمت للواقع بأي صلة، حيث لم يصدر أي بيان رسمي يفيد إعفاء الطلبة من الحضور وتستمر العملية التعليمية وفقا للخطة الزمنية الموضوعة بداية العام الدراسي الحالي، ويحصل الطلبة على مقرراتهم التعليمية للشهر الجاري كما هي دون إيقاف، لذلك ناشدت الوزارة أولياء الأمور بالرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

مواعيد المدارس في رمضان 2024

أرسلت وزارة التربية والتعليم إلى جميع المديريات الموجودة في كل المدن والمحافظات المواعيد الجديدة للمدارس في رمضان الجاري، والتي تم تطبيقها منذ يوم الاثنين الماضي الموافق 1 رمضان على كافة المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية، حيث تم تعديل مواعيد خروج الطلبة لتناسب طبيعة الحياة في الشهر المبارك والتي تلتزم بها المدارس الحكومية والخاصة.