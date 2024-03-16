“بدون تقطيع” ثبت تردد قناة mbc مصر على جهازك وشاهد مسلسل العتاولة والمداح اسطورة العودة
تردد قناة mbc مصر، حصلت شبكة قنوات mbc على نجاح كبير منذ بداية انطلاقها في التسعينيات، فقد نالت على نسبة مشاهدة كبيرة جدًا من قبل المتابعين، حيث إن هذه القناة موجودة على القمر الصناعي النايل سات، وتم إطلاق القناة الغنية عن التعريف mbc مصر في عام 2012، والتي تميزت باستخدام أحدث أدوات التقنية في عرض محتواها بجودة hd.
تردد قناة mbc مصر
انشرت الحث عن تردد قناة mbc مصر بشكل ملحوظة فقد أصبحت من أكبر القنوات المجانية في المنطقة العربية خلال فترة قليلة، لأنها تنفرد بعرض أهم البرامج والمسلسلات العربية على مدار ال 24 ساعة التي يريد مشاهدتها الكثير من الناس، فيمكنك الآن متابعتها من خلال التردد الخاص بها وهو على النحو التالي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد هو: 11470.
- الاستقطاب: عمودي (V).
- الترميز هو: 27500.
- تصحيح الخطأ للقناة: 5/6.
أضبط تردد آخر للقناة على النايل سات
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد هو: 12015.
- الاستقطاب: عمودي (V).
- الترميز هو: 27500.
- تصحيح الخطأ للقناة: 5/6.
شبكة قنوات mbc في رمضان
تميزت هذه القناة بأنها من أكبر القنوات العربية التي تهتم بعرض كل ما هو جديد للمشاهدين في شهر رمضان المبارك، ويتابعها الكثير من الأشخاص لمشاهدة المسلسلات الرمضانية والبرامج الدينية، ويوجد الكثير من السيدات يتابعونها لأنها تعرض برامج الطبخ الرائعة، فهذه القناة تدخل في منافسة قوية جدًا بين القنوات الأخرى للانفراد في عرض البرامج الخاصة بشهر رمضان الكريم.
الآن وصلنا إلى نهاية المحتوى وعرضنا لكم تردد قناة mbc مصر، فيمكنك تثبيتها على جهاز الاستقبال لديكم والاستمتاع بقضاء وقت رائع في مشاهدة أقوى المسلسلات الرمضانية مع أسرتك.
قائمة مسلسلات رمضان على قناة MBC
تضم قائمة المسلسلات الرمضانية على قناة ام بي سي مصر مجموعة متميزة من المسلسلات القوية، وقد تمكنت القناة من الحصول على حقوق العرض خلال شهر رمضان، ومن أبرز الأعمال الفنية والمسلسلات ما يلي:
- يتم عرض مسلسل الحشاشين.
- كما تعرض قناة أم بي سي مصر مسلسل حق عرب.
- إلى جانب عرض مسلسل المعلم.
- كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة المسلسل ألف ليلة وليلة.
- تضم القائمة مسلسل بدون مقابل.
- مع عرض مسلسل الأفوكادو.
- بالإضافة إلى مسلسل سر إلهي.
- كما تعرض القناة مسلسل مسار إجباري.
- كما تضم القائمة الجزء الثامن من المسلسل الكوميدي الكبير أوي.