“وينك يا لولو” نزل تردد قناة وناسه 2024 الجديد وشوف لولو وهي بتغني

تردد قناة وناسة، على الرغم من وجود الكثير من القنوات على القمر الصناعي التي تقوم بعرض محتوى للأطفال الصغيرة، إلا أن قناة وناسة حصلت على شعبية كبيرة من المتابعين الصغار والكبار أيضًا، فهي من أروع القنوات التي تقوم بعرض أفضل محتوى من البرامج والقصص التعليمية الجديدة للأطفال.

تردد قناة وناسه

يعد تردد قناة وناسة من الترددات التي يبحث عنها الكثير حيث نالت هذه القناة على حب الكثير من الناس وانتشرت بشكل كبير في الوطن العربي، فهي تقوم بعرض العديد من المحتوي الشيق والبرامج المتنوعة كل يوم وتقوم ببث الكثير من الأناشيد المفضلة للطفل، حيث تعمل هذه القناة بتنمية النمو الفكري لدى الصغار، فيمكنك مشاهدتها على الترددات الخاصة بها.

تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات

ولأنها قناة مجانية جودتها عالية وتستخدم تقنية الـ hd وتقدم محتوى مختلف عن باقي القنوات الأخرى، اضبط التردد الآن على النحو التالي:

التردد: 11559.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.

التردد آخر على العرب سات 2024

من أحلى القنوات التي تعمل على زيادة تركيز الطفل وتقوية العلاقات الأسرية، قم بتثبيتها بسهولة على العرب سات من خلال التردد الآتي:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

معدل الترميز: 27500.

التردد الخاص بالقناة على الهوت بيرد 2024

ساعد طفلك على تعليمه كل الحروف العربية، ولتعلم أيضًا كيفية نطق الحروف بطريقة سليمة، ثبت القناة على الهوت بيرد عن طريق التردد الاتي:

التردد: 11470.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\2.

معدل الترميز: 27500.

بعد ما تم عرض تردد قناة وناسة، استمتع أنت وطفلك بقضاء وقت رائع من خلال مشاهدة هذه القناة كل يوم مجانًا.

أشهر أغاني وأناشيد قناة وناسة

من اشهر اغاني قناة وناسة للأطفال: