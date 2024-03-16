هتقضي علي ملل طفلك نهائيا.. ضبط تردد طيور بيبي 2024 الجديد على القمر الصناعي النايل سات

تردد طيور بيبي، إلى كل الأمهات الذين يبحثون عن قناة تكون هادفة للطفل الصغير، قناة طيور بيبي من أروع القنوات التي تقوم بعرض فقرات ممتعة للصغار، والعديد من البرامج ذات المحتوى التربوي والتعليمي والترفيهي، فمن خلال متابعة هذه القناة لا يشعر الطفل بالملل نهائيًا، لأنه يعشق الطريقة التي يتم عرضها المحتوى الخاص بهذه القناة.

تردد طيور بيبي

توفرت قناة طيور بيبي على الأقمار الصناعية من خلال بعض الترددات فيمكنك تثبيت هذه الترددات وتنزيلها على التلفزيون ومتابعتها باستمرار حيث تحرص قناة طيور بيبي على التغيير المستمر للتردد لحصول المشاهدين على أفضل جودة، فتردد القمر الصناعي النايل سات هو الآتي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد 11274.

عامل الاستقطاب: الأفقي.

رقم الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور بيبي على عرب سات

لكي يتم تعليم الأطفال الحروف والأرقام بطريقة سليمة اضبط تردد هذه القناة على القمر الصناعي العرب سات من خلال التالي:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد هو: 11310.

عامل الاستقطاب: عمودي.

رقم الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ هو: 2/3.

نبذة عن قناة طيور بيبي

تمكنت القناة خلال فترة قليلة أن تدخل في قلوب المتابعين الكبار والصغار، لأنها حرص على عرض الأغاني من خلال الألوان الجذابة والرسوم المتحركة التي يشعر الطفل من خلالها بالسرور والفرح، وهي تهتم جيدًا بتقديم محتواها ضمن المعايير الأخلاقية وتعلم الأطفال السلوكيات الحميدة كما تهتم أيضًا بتعليم الطفل الصغير الحروف الأبجدية.

من هنا قد تم عرض التردد الخاص بقناة طيور بيبي الجديدة الممتعة للأطفال، التي تستطيع الأم ترك الأطفال أمامها دون أي قلق عليهم.

طريقة ضبط قناة طيور بيبي

يمكنك ضبط قناة طيور بيبي بسهولة على التلفاز من خلال اتباع الخطوات التالية: