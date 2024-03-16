و أخيرا نزلت.. وزارة العمل والشؤون العراقية تُعلن عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، يوجد الكثير من المواطنين في العراق الذين يحتاجون إلى تقديم دعم مالي لهم، فقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بمساعدتهم عن طريق توفير دعم الرعاية الاجتماعية إليهم، فهي من أهم البرامج الخاصة بالدعم المادي للمواطنين.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية فهي تقوم بدعم الأسر ذات الدخل المنخفض، من خلال تقديم دعم مالي في شهر رمضان المبارك لسد احتياجات الأسرة وإعانتهم على شراء متطلباتها، وصرحت الوزارة عن الكشوفات الخاصة بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية على منصة مظلتي فيمكنك الحصول عليها من خلال الآتي:

الدخول على ال موقع الرسمي للمنصة .

ادخل على قسم الرعاية والحماية الاجتماعية.

قم بتحديد رقم الوجبة والمحافظة التابع لك.

اكتب كل البيانات المطلوبة أمامك مثل اسمك ورقم البطاقة الشخصية.

اضغط على كلمة استعلام سوف يظهر أمامك قائمة بها كل أسماء المشمولين في دعم الرعاية الاجتماعية العراقية.

شروط التقديم للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

ان الحكومة العراقية تقوم بتوفير كل الخدمات التي تسهل على المواطنين القيام ببعض الإجراءات الحكومية، من خلال الموقع الإلكتروني المعتمد لمنصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وأشارت وزارة الشؤون الاجتماعية عن أنه يوجد بعض الشروط والضوابط الواجب توافرها لدى المتقدمين على دعم الرعاية الاجتماعية وهي على النحو التالي:

إن يكون المواطن المتقدم حاصلًا على الجنسية العراقية.

إن تكون أسرته عددها أربعة أفراد على الأقل.

عدم حصول المتقدم على معاش تأميني سابق.

ألا يكون المتقدم يعمل في وظيفة حكومية.

ضروري التسجيل سابقًا في الشؤون الاجتماعية.

الأوراق المطلوبة للتقديم علي دعم الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الأوراق المطلوبة لكي يتم التسجيل بالرعاية وهي :

يجب علي المتقدم تقديم صورة من البطاقة الوطنية بشرط ان تكون سارية. لا بد من تقديم شهادات ميلاد كافة افراد العائلة، بالإضافة إلي قيمة الراتب. تقديم البطاقة السكنية، حيث دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى واجب توافر كافة هذه الأوراق.

في الختام يمكنك الآن الحصول على كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق عن طريق الرابط الإلكتروني الرسمي للوزارة.