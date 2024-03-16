تغيرات جديدة في الأسعار .. سعر الحديد والأسمنت اليوم 16/3/2024 في مصر (أسعار مواد البناء)

سعر الحديد والأسمنت، في بداية كل يوم يقوم المستثمرون بالبحث عبر الإنترنت لمعرفة ما هي الأسعار الجديدة لمواد البناء، حيث إن الأسعار في مصر شهدت تغيرا كبيرا سواء كانت بين الارتفاع والانخفاض، لأن السوق المصري يتأثر تأثيرا كبيرًا جدًا بالأحداث والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

سعر الحديد والأسمنت

بالنسبة لأسعار الحديد والأسمنت من أرض المصنع إلى المستهلك في العديد من الشركات فهي ارتفعت في الأسبوع الماضي، حيث إن آخر تحديث لأسعار مواد البناء على النحو التالي:

السعر الخاص بالحديد

سجل حديد عز للطن سعر 55,000 جنيه.

وصل سعر حديد بشاي 54,000 جنيه.

حقق حديد المصريين سعر 53,000 جنيه للطن.

قد بلغ سعر حديد العتال للطن 53,000 جنيه.

سجل حديد عطية سعر 52,500 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل بلغ 52,000 جنيه.

أما سعر طن حديد الجيوشي هو 52,000 جنيه.

أما حديد الكومي بلغ سعره 52,000 جنيه.

سجل حديد العشرى سعر 51,000 جنيه للطن.

بالنسبة لسعر حديد المراكبي للطن هو 54,000 جنيه.

سجل سعر حديد بيانكو للطن 51,000 جنيه.

حقق سعر حديد المعادي 52,000 جنيه.

سعر الأسمنت

سجل سعر طن أسمنت المعلم 1,980 جنيهًا.

وبلغ سعر أسمنت الفهد 1,920 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت المسلح إلى 1,950 جنيهًا.

سجل أسمنت وادي النيل سعره للطن 1,900 جنيه.

حقق سعر أسمنت المنيا 2,060 جنيهًا للطن.

وصل سعر طن أسمنت حلوان إلى 1,980 جنيهًا.

وسجل سعر أسمنت المخصوص 1,940 جنيهًا.

بلغ سعر أسمنت الصعيد 2,250 جنيهًا للطن.

بالنسبة لسعر طن أسمنت الممتاز هو 2,160 جنيهًا.

إلى كل المهتمين بشراء مواد البناء والتجارة فيها، تم عرض سعر الحديد والأسمنت في بعض الشركات، لكي يقوم المستهلك بمقارنة السعر بين كل شركة والأخرى واختيار الأنسب له.

أسعار الرمل

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيهًا.

رمل خشن متر مكعب 100 جنيه.

زلط عادة متر مكعب 215 جنيهًا.

زلط فينو متر مكعب 310 جنيهات.

زلط مخصوص متر مكعب 280 جنيهًا.

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 230 جنيهًا