“مهم لجميع الطلاب” وزارة التربية والتعليم تُعلن رسمياً عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل، جميع الطلاب في جميع المراحل الدراسية ينتظرون الموعد الذي يتم فيه امتحانات التيرم الثاني 2024، وبعد أن حصل الطلاب على إجازة امتحان التيرم الأول التي كانت أسبوعين، بدء الفصل الدراسي الثاني في يوم 10 فبراير وسوف يكون مدته 14 أسبوعا متتاليا وينتهي يوم 6 يونيو 2024.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل

قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل، ليستعدوا جميع الطلاب لاجتياز في هذه الامتحانات، وأعلنت بأنها سوف تبدأ في يوم 4 مايو وتستمر حتى 23 مايو 2024، كما أكدت وزارة التربية والتعليم على أنه لا يوجد أي تأخير فيه هذه المواعيد الخاصة بالامتحانات، لانه من الضروري أن تنتهي امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية قبل أن تبدأ الامتحانات الخاصة بالشهادتين الثانوية العامة والفنية.

موعد امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور”رضا حجازي” وزير التربية والتعليم بأن هذه الخطة الزمنية لبدء موعد امتحانات الترم الثاني يعطي كل الطلاب فرصة كافية ليقوموا بالمراجعة قبل الامتحان والاستعداد التام لكل المواد، وأشار إلى أن امتحانات الدبلوم الفني سوف تبدأ يوم 28 مايو 2024، وامتحانات الثانوية العامة سوف تبدأ في يوم 15 يونيو، وقام الدكتور “رضا حجازي” بالتأكيد على أن الامتحان سوف يكون مثل العام الماضي من حيث الشكل الخاص بورقة الأسئلة وأن الأسئلة سوف تكون متنوعة سواء كانت مقالية أو موضوعية وان الزمن المحدد لكل مادة سيكون كافيًا للطلاب.

انتهاء الدراسة بالترم الثاني 2024

تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، لطلاب المدارس، في شهر مايو المقبل، ويتم تخصيص آخر أسبوع من الشهر للمراجعة على المنهج.

في نهاية المقال نتمنى النجاح والتوفيق لكل الطلاب بعد معرفة موعد بدء الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والثانوية العامة لعام 2024.