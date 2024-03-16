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أسرار تحضير صينية بطاطس باللحمة المفرومة اللذيذة في الفرن على طريقة الشيفات!
تستعد معظم السيدات لعمل أشهى الأطعمة لإسعاد أزواجها، حيث تعد جميع الأكلات المفضلة لديهم سواء أكلات تقليدية أو أكلات مبتكرة، ومن الأكلات المفضلة لدى الجميع ولا يختلف عليها أحد هي طريقة عمل صينية بطاطس باللحمة المفرومة، فهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.
مكونات صينية بطاطس باللحمة المفرومة
تتنوع العناصر الغذائية في صينية بطاطس باللحمة المفرومة كما يفضلها الكبار والصغار، ويمكن عرض مكوناتها على النحو التالي:
- ½ كيلو من البطاطس ذات الحجم الصغير للحشو.
- ¼ كيلو من اللحم المفروم.
- بصلة واحدة بالحجم الكبير.
- قليل من الثوم.
- قليل من الفلفل الأسود.
- قليل من الملح.
- قليل من البهارات.
- بشر من جوز الطيب.
- 3 فصوص من الحبهان.
- زيت حسب الرغبة زيت زيتون أو ذرة للقلي.
- تقطيع فلفل حار اختياري.
- كوب من عصير الطماطم.
الخطوات وطريقة التحضير
ومن خلال الخطوات التالية يمكن تحضير ألذ صينية بطاطس باللحمة المفرومة:
- نقوم بإحضار وعاء ونضع به الزيت والبصلة ونقوم بتشويحها ثم نضع الثوم والفلفل الحار مع التقليب المستمر.
- بعد ملاحظة تغيير لون البصلة نقوم بوضع اللحم المفروم ومن ثم نضع البهارات والفلفل الأسود والملح والحبهان وجوز الطيب.
- ونترك الخليط السابق لتمام النضج وبهذا نكون أحضرنا العصاج للحشو.
- نحضر البطاطس ونقوم بتقشيرها، وبعد ذلك نقوم بتقويرها مع الحرص على عدم وجود أى فتحات زائدة بها.
- نترك تقوير البطاطس جانباً لأننا سنحتاجه.
- نقوم بإحضار طاسة ونضع بها قليل من الزيت ثم نضع البطاطس ونحمرها ½ تحميرة.
- نقوم بتصفية العصاج من الزيت ومن ثم نقوم بحشو البطاطس به.
- نحضر صينية ونحضر تقوير البطاطس ونضعه بها ونخلط معه قليل من الملح والفلفل الأسود.
- ومن ثم نفردها في قاع الصينية ونرص عليها البطاطس بحشو اللحم المفروم.
- نضيف إليها كوب عصير الطماطم ونتركها على النار من دقيقتين إلى 3 دقائق.
- نقوم بوضع ¼ كوب من الماء على الصينية ونضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يتحمر وجهها وتنضج.
- نحضر طبق التقديم ونضع به البطاطس وتقدم مع أرز بالشعرية، وبألف هنا وشفا.