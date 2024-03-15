عودة حمدي ووفاء تتجاوز رامز جلال والكبير أوي بعد غياب 3 سنوات عن مصر في الإمارات

أثارت عودة البلوجر حمدي جابر وزوجته وفاء إلى مصر بعد غياب 3 سنوات عن مصر الجدل على السوشيال ميديا، حيث نشرا عبر قناتهما الخاصة بموقع “يوتيوب” خبر عودتهما إلى مصر بعد غياب دام 3 سنوات في تركيا والإمارات، وهو الأمر الذي لاقى ردود أفعال كبيرة ومتنوعة والأهم أن ذلك الخبر تجاوز نسب البحث الخاصة ببرنامج رمز جلا (رامز جاب من الآخر) ومسلسل الكبير أوي كونهما متصدرا التريند خلال الأيام السابقة.

دخول حمدي ووفاء المفاجئ وتصدر التريند

وفي مقطع فيديو تم نشره على قناة حمدي ووفاء، يظهر دخولهما المفاجئ إلى المنزل، ليفاجئا أسرتهما بوجودهما على مائدة الإفطار وحصد الفيديو ألالاف الإعجاب وما يتجاوز 3 مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة، متجاوزا نسب مشاهدات الكبير أوي ورامز جلال كما سبق وذكرنا .

لكن من هما حمدي ووفاء؟

ونرصد أبرز معلومات عن الثنائي حمدي ووفاء، وفقا لصفحاتهما بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي.

حمدي جابر وزوجته وفاء هما ثنائي مشهور على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتسبا شهرة واسعة من خلال قناتهما الخاصة على يوتيوب.

وحمدي هو مهندس مدني سابقا، حيث تخرج من كلية الهندسة، ولكنه قرر ترك مهنته والانتقال إلى صناعة المحتوى، يبلغ من العمر 37 عاما، وهو يهتم بمشاركة تفاصيل حياته وحياة عائلته المكونه من خمس أولاد ( بنتين وثلاثة أولاد ) على قناته بموقع يوتيوب لكسب المشاهدات.

حيث يقوم الثنائي حمدي ووفاء بنشر مقاطع فيديو تحتوي على تحديات ومقالب مع أبنائهم وأفراد عائلتهم، كما حققت مقاطع الفيديو الخاصة بهم في دبي ملايين المشاهدات.

إضافة إلى القناة الخاصة بهما، قاما بفتح مطعم خاص بهما في دبي وأطلقا عليه اسم “حمدي ووفاء” وفي إحدى المناسبات، قدم حمدي هدية لزوجته وفاء بسيارة في عيد ميلادها.

كما أنهما يتمتعان بشعبية كبيرة، حيث يقترب عدد متابعيهما على قناتهما حوالي 8 ملايين شخص، يتمتعون بشعبية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وتحظى فيديوهاتهما بعدد كبير من الإعجابات والمشاهدات.

حمدي ووفاء يقومان بمشاركة مجموعة متنوعة من التحديات والمقالب في فيديوهاتهما على قناتهما بموقع يوتيوب. قد تشمل هذه الأنواع:

1. تحديات الطعام: يقومان بتحديات تناول الطعام، مثل تحدي أكل الوجبات السريعة أو تحدي تجربة أطعمة غريبة.

2. تحديات الرياضة: يشتركان في تحديات رياضية مثيرة، مثل تحديات اللياقة البدنية أو تحديات القوة والمرونة.

3. التحديات الاجتماعية: يقومان بتحديات تتطلب التفاعل مع الناس في الشارع أو في الأماكن العامة، مثل تحديات إجراء مقابلات عشوائية أو تحديات طرح أسئلة على المارة.