طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن خطوة بخطوة

فرحي زوجك وتعرفي على طريقة عمل طاجن الكوارع فى الفرن، حيث إنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، كما يعمل طاجن الكوارع على تدفئة الجسم في البرد القارص، بالإضافة إلى إنه يمكن تحضيرها في العزومات الأسرية حيث تضفي شكلاً وقيمة غذائية كبيرة.

مكونات طاجن الكوارع فى الفرن

للتمتع بفوائد الكوارع الكبيرة والطعم الرائع لها يجب تحضير مكوناتها، حيث إنها متوفرة في جميع الأسواق، ويمكن عرض مكوناتها على النحو التالي:

عدد 6 كوارع ذات الحجم المتوسط.

½ ملعقة بالحجم الصغير من الهيل.

بصلة واحدة كبيرة.

عدد 3 أوراق من ورق الغار.

عدد 2 بصلة بالحجم المتوسط ونقطعهم شرائح.

عدد 3 ثمرات من الطماطم.

ملعقة بالحجم الكبير من الشطة.

½ ملعقة بالحجم الصغير بهارات.

¼ ملعقة بالحجم الصغير من بشر جوز الطيب.

ملعقة بالحجم الصغير فلفل أسود.

عدد 2 ملعقة بالحجم الصغير ملح.

زيت حسب الرغبة زيت ذرة أو زيتون ويفضل زيت زيتون.

الخطوات وطريقة التحضير

ولتحضير طاجن الكوارع فى الفرن لتغذية زوجك وأولادك عليكِ اتباع الخطوات التالية: