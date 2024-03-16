طبخ
طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن خطوة بخطوة
فرحي زوجك وتعرفي على طريقة عمل طاجن الكوارع فى الفرن، حيث إنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، كما يعمل طاجن الكوارع على تدفئة الجسم في البرد القارص، بالإضافة إلى إنه يمكن تحضيرها في العزومات الأسرية حيث تضفي شكلاً وقيمة غذائية كبيرة.
مكونات طاجن الكوارع فى الفرن
للتمتع بفوائد الكوارع الكبيرة والطعم الرائع لها يجب تحضير مكوناتها، حيث إنها متوفرة في جميع الأسواق، ويمكن عرض مكوناتها على النحو التالي:
- عدد 6 كوارع ذات الحجم المتوسط.
- ½ ملعقة بالحجم الصغير من الهيل.
- بصلة واحدة كبيرة.
- عدد 3 أوراق من ورق الغار.
- عدد 2 بصلة بالحجم المتوسط ونقطعهم شرائح.
- عدد 3 ثمرات من الطماطم.
- ملعقة بالحجم الكبير من الشطة.
- ½ ملعقة بالحجم الصغير بهارات.
- ¼ ملعقة بالحجم الصغير من بشر جوز الطيب.
- ملعقة بالحجم الصغير فلفل أسود.
- عدد 2 ملعقة بالحجم الصغير ملح.
- زيت حسب الرغبة زيت ذرة أو زيتون ويفضل زيت زيتون.
الخطوات وطريقة التحضير
ولتحضير طاجن الكوارع فى الفرن لتغذية زوجك وأولادك عليكِ اتباع الخطوات التالية:
- نحضر وعاء كبيراً ونضع فيه الكوارع ونقوم بغسلها جيداً بالليمون والملح والخل.
- وبعد ذلك نقوم بنقعها في الماء لمدة 30 دقيقة ومن ثم نقوم بتصفيتها ونقوم بغسلها بالماء.
- نحضر إناء ونضع به ماء ونرفعه على النار ثم نضيف الكوارع ونتركها لمدة قليلة ثم نقوم بتصفيتها.
- نحضر وعاء آخر ونضع فيه الزيت ونضع الكوارع ونرفعه على النار ونضيف إليها ورق الغار والهيل ونقوم بتشويحها مع التقليب.
- نقوم بإضافة البصل بعد ما نقوم بتقطيعه الى أربعة أرباع والماء ونضيف الفلفل الأسود والملح للخليط.
- نقوم بترك الخليط السابق على النار حتى تمام النضج.
- نقوم بإحضار صينية طاجن ونضع بها الكوارع ونضع شرائح البصل المقطع سابقاً.
- نضيف الملح والفلفل الأسود والطماطم بعد تقطيعها لمكعبات و نضيف الشطة والبهارات وجوز الطيب.
- نقوم بإضافة مرقة الكوارع وقليل من الزيت ونقوم بتقليب المكونات معاً حتى تمام التجانس.
- نقوم بوضعها في الفرن لمدة 60 دقيقة حتى تمام النضج.
- نقوم بإحضار طبق التقديم ونضع به الكوارع وبألف هنا وشفا.