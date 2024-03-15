فرصة هتغير حياتك.. الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة عبر تردد قناة السعيدة اليمينة

الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة، تشهد عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل ارتفاعًا ملحوظًا في البحث عن رابط التسجيل في مسابقة “طائر السعيدة”، التي تستضيفها الصحفية البارزة مايا العبسي، توفر هذه المسابقة فرصة فريدة للمشاركين للفوز بجائزة مادية كبيرة، ومن ميزاتها التسجيل الإلكتروني، الذي يسهل العملية ويوفر الوقت للمشتركين، يتم الإعلان عن الفائزين بشفافية وموثوقية من خلال قناة السيدة اليمنية، مما يجعل المسابقة محط جذب وشهرة.

الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

سيتم توضيح جميع الجداول الزمنية المحددة لعرض برنامج “طائر السعيدة” بالإضافة إلى الخطوات الضرورية للتسجيل فيه، وكذلك سيتم الإشارة إلى تردد القناة المسؤولة عن بث البرنامج، يمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال التفاصيل التالية:

أولاً، يجب الدخول إلى البوابة الإلكترونية المخصصة لمسابقة “ طائر السعيدة “.

“. بعد ذلك، يتعين كتابة اسم المشارك بدقة وكاملًا، مع إدخال رقم الهاتف الخاص به.

ثم، يتعين اختيار اسم المحافظة التي يقيم فيها المشارك والنقر على رمز التسجيل.

عقب ذلك، يجب الرد على جميع الاستفسارات المقدمة بشكل صحيح.

إذا تم الرد بنجاح على جميع الاستفسارات وتحقيق معايير الفوز، سيتم التواصل مع الفائز عبر رقم هاتفه المحمول.

تردد قناة السعيدة اليمن على النايل سات

سيتم استعراض جميع الترددات المتعلقة بالقناة لتزويدك بجميع المعلومات حول البرامج وكيفية إضافة القناة إلى جهاز التلفزيون، يمكنكم الآن الاستمتاع ببث قناة السعيدة اليمنية بجودة عالية الوضوح HD عبر القمر الصناعي نايل سات بإدخال الترددات التالية:

للتردد: 11900.

معدل الترميز: 27508.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معامل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة السعيدة اليمنية على عرب سات

للتردد: 12187.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

كيفية تنزيل تردد قناة السعيدة اليمينة