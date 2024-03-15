وداعاً للبشره الغامقة! خلطات طبيعية هتخليكي زي القمر من غير كريمات وفلوس كتير!

العديد من الفتيات يرغبون في الحصول على بشرة نضرة وناعمة وبيضاء نظرا لكون البشرة الناعمة من أكثر علامات الجمال التي تتميز بها أي فتاة، نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس، يؤدي إلى ظهور بقع داكنة وتصبغات، مما يلجأ الكثير إلى البحث عن أفضل الطرق المضمونة لتفتيح البشرة، تعتبر الخلطات الطبيعية الأفضل في الحصول على وجه نضر مع تفتيحه، إضافة إلى أن تكلفتها بسيطة مقارنة بمنتجات العناية بالبشرة ولا تحتوي على أي مواد تضر، اليوم سنقدم لكم أفضل خلطات طبيعية لتبييض الوجه وتفتيح البشرة بخطوات بسيطة.

خلطات طبيعية لتبييض الوجه وتفتيح البشرة

الخلطات الطبيعية لا غنى عنها، نظرا لسهولة استخدامها، يمكنك بمكونات توجد في منزلك الحصول على أفضل وصفة تساعدك على تفتيح البشرة في أقل وقت، إذا كنت ترغبين جعل بشرتك ملمسها مثل الأطفال، تابع فيما يلي:

وصفة الزبادي:

يتضمن الزبادي على الكثير من الفوائد التي تساعد على إزالة الشوائب مع شد البشرة وتأخير الشيخوخة مع جعل الوجه أكثر حيوية، يحتوي على اللاكتيك الذي يعمل على تفتيح البشرة، تابع فيما يلي للتعرف على تحضير وصفة زبادي:

المكونات:

ملعقتين من زبادي.

ملعقة من النشا.

½ ملعقة من عسل نحل.

½ ملعقة من ماء الورد الطبيعي.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ملائم، نضيف إليه 2 ملعقة من الزبادي، ثم نضع عليه ملعقة من النشا، نضع ملعقة من عسل النحل، ثم نضيف ملعقة من ماء الورد، نخلط جميع المكونات جيدا.

نضع المزيج على البشرة لمدة 30 دقيقة، ثم تغسل بالماء الدافئ.

خلطة النشا والكركم لتبييض الوجه وتفتيح البشرة:

تعتبر من أكثر الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة وجعلها نضر أكثر، يمكنك التعرف على كيفية تحضيرها من خلال فيما يلي:

المكونات:

ملعقة من النشا.

ملعقة من الكركم الأصفر.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الورد الطبيعي.

¼ ملعقة من بيكنج صودا.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ملائم، نضيف إليه ملعقة من النشا، ملعقة من الكركم، ملعقة من الليمون، ملعقة من بيكنج صودا.

نخلط جميع المكونات جيدا، ثم نضع المزيج على البشرة لمدة نصف ساعة، نغسل البشرة باستخدام الماء والصابون.

قدمنا لكم اليوم أفضل خلطات طبيعية لتبييض الوجه وتفتيح البشرة مع معرفة مكونات كل خلطة، قومي بتجربة تلك الوصفات للتمتع ببشرة نضرة.