الحق غير ساعتك .. بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2024 وإلغاء الشتوي ليلة يوم الخميس.. زيادة عدد ساعات النهار بعد تقديم الوقت 60 دقيقة

يبحث الكثير من المواطنين في مصر حول موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي بسبب اقتراب موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2024 وإلغاء التوقيت الشتوي وجاء ذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، ومن المعروف أن التوقيت الصيفي سيشهد زيادة في عدد ساعات النهار بعد تقديم الساعة 60 دقيقة، بحيث تكون ساعات النهار أطول خلال التوقيت الصيفي والهدف من تطبيقه هو أنه يوفر في الطاقة وذلك ضمن خطة الحكومة لتخفيف الأحمال، ولذلك هناك نص وقرار من مجلس الوزراء في مصر من العام الماضي بعمل البلاد بنظام التوق علىيتين الشتوي و الصيفي 6 أشهر لكل توقيت منهم.

متى موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر ؟

بحسب مشروع قانون التوقيت الصيفي الذي أقره مجلس النواب منذ شهور فإن موعد بدء التوقيت الصيفي يبدأ في الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة الذي يوافق 26 أبريل 2024 بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر التوقيت الصيفي في مصر لمدة 6 أشهر بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل التي توافق يوم 26 إلى يوم 28 أكتوبر 2024 وبالتحديد عند الساعة 11:59 مساءاً.

وكان مجلس الوزراء المصري في 1 مارس 2023 قد وافق على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي والهدف من ذلك المشروع أو القانون هو ترشيد استهلاك الطاقة بسبب ما يشهده العالم من ظروف وتغيرات اقتصادية كبيرة ومن أجل تحقيق ذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون للعمل به بحيث يتم تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.

متى موعد انتهاء التوقيت الشتوي في مصر 2024؟

ينتهي التوقيت الشتوي من يوم 25 من شهر إبريل ويبدأ التوقيت الصيفي بعد ذلك ويستمر لمدة 6 أشهر للعودة مره أخرى للعمل بالتوقيت الشتوي.

موعد انتهاء فصل الشتاء 2024

من المفترض أن ينتهي فصل الشتاء بشكل رسمي في مصر يوم الأربعاء الموافق 20 مارس الحالي ومن بعدها يبدأ فصل الربيع لمدة 4 أشهر ومنذ يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 يبدأ فصل الصيف.