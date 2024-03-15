“سلي أولادك في رمضان “.. تردد قناة طيور بيبي 2024 على النايل سات والعرب سات بجودة عالية

تعتبر قناة طيور الجنة للأطفال هي واحدة من أهم القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال في العالم العربي بسبب ما تقدمه من مجموعة كبيرة من البرامج والموسيقى الجديدة للأطفال، حيث يتواجد بها الأغاني الجديدة التي تعزز التفكير النقدي والمبدع لدى الطفل كما أنها تقدم عدداً كبيراً من الألحان والأناشيد الجديدة للأطفال وتقدم برامج مناسبة للأطفال تعزز النمو الفكري وتسهل التعلم لهذا السبب هي إحدى القنوات الفضائية المفضلة لديهم، كما أنها حصلت على استمتاع وحب العديد من محبي ومتابعي قنوات الأطفال حول العالم العربي.

تردد قناة طيور بيبي على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 11274.

عامل الاستقطاب: الأفقي.

رقم الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور بيبي على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات .

التردد 11310.

عامل الاستقطاب: عمودي.

رقم الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 2/3.

ضبط تردد قناة طيور بيبي

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب إتباعها من أجل تنزيل قناة طيور بيبي للأطفال والاستمتاع بأفضل الأغاني والأناشيد الجديدة بها التي تناسب الأطفال، وتأتي الخطوات كالآتي:

أولاً: القيام بالضغط على القائمة الرئيسية.

ثانياً: القيام بالضغط على البحث اليدوي.

ثالثاً: القيام بكتابة تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، ثم كتابة كل المعلومات المرفقة سابقاً.

رابعاً: القيام باختيار بحث متقدم.

في النهاية يمكنك تحميل هذه القناة للأطفال والتي تتيح لك مشاهدة ومتابعة كل ما تقدمه القناة من موسيقى جديدة وأناشيد خاصة بالأطفال.

مميزات قناة طيور بيبي للأطفال