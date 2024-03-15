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فرصة هايلة لكل الشباب هتاخد 400 ألف جنيه .. أحصل على سكوتر بالتقسيط على 84 شهر بدون مقدمة وحظر بيع
تفاصيل الحصول على قرض سكوتر من بنك مصر
يحرص بنك مصر على تقديم الكثير من برامج التمويل والخدمات البنكية بإجراءات بسيطة جداً وشروط متيسرة تتناسب مع الجميع، ومن ضمن تلك التمويلات هو قرض الدراجات البخارية أو الكهربائية (السكوتر).
تفاصيل الحصول على قرض سكوتر من بنك مصر
- يمكن للموظفين أن يجلبوا تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب من أجل القسط الشهري بشهادة إثبات الدخل.
- يمكن لأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية الحصول على ذلك القرض.
- يمكن لأصحاب شهادات الإدخار من المصريين والأجانب بدون حظر بيع وبدون تأمين.
- يُقدم للعميل وثيقة تأمين على الحياة مجانًا طوال مدة سريان القرض.
- يمكن ترخيص السكوتر باسم طرف ثالث ولكن بشروط محددة يعرضها لك الموظف.
ما هي الشروط العامة للحصول على قرض سكوتر من بنك مصر؟
- شرط أن يكون المتقدم للقرض عمره لا يقل عن 21 عام.
- قيمة القرض 400,000 جنيه بحد أقصى وبشروط محددة.
- نسبة التمويل 100% من قيمة السكوتر بحد أقصى وبشروط محددة.
- مدة القرض لا تتعدى 84 شهر بحد أقصى.
الأوراق المطلوبة للحصول على قرض سكوتر من بنك مصر
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
- تقديم أصل إيصال مرافق حديث إذا كان غاز أو مياة أو كهرباء أو فاتورة تليفون أرضي.
- تقديم سعر سكوتر معتمد من المعرض.
- أما المستندات المطلوبة من الموظفين فهي إرفاق شهادة مفردات المرتب الشهري.
- إرفاق تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط الشهري في حالة تعهدها بذلك.
- أما المستندات المطلوبة من أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية هو مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية.
- إرفاق تصريح مزاولة المهنة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة.
- تقديم صورة من البطاقة الضريبية.
- تقديم كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر أو شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي.