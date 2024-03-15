فرصة هايلة لكل الشباب هتاخد 400 ألف جنيه .. أحصل على سكوتر بالتقسيط على 84 شهر بدون مقدمة وحظر بيع

يحرص بنك مصر على تقديم الكثير من برامج التمويل والخدمات البنكية بإجراءات بسيطة جداً وشروط متيسرة تتناسب مع الجميع، ومن ضمن تلك التمويلات هو قرض الدراجات البخارية أو الكهربائية (السكوتر).

تفاصيل الحصول على قرض سكوتر من بنك مصر

يمكن للموظفين أن يجلبوا تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب من أجل القسط الشهري بشهادة إثبات الدخل.

يمكن لأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية الحصول على ذلك القرض.

يمكن لأصحاب شهادات الإدخار من المصريين والأجانب بدون حظر بيع وبدون تأمين.

يُقدم للعميل وثيقة تأمين على الحياة مجانًا طوال مدة سريان القرض.

يمكن ترخيص السكوتر باسم طرف ثالث ولكن بشروط محددة يعرضها لك الموظف.

ما هي الشروط العامة للحصول على قرض سكوتر من بنك مصر؟

شرط أن يكون المتقدم للقرض عمره لا يقل عن 21 عام.

قيمة القرض 400,000 جنيه بحد أقصى وبشروط محددة.

نسبة التمويل 100% من قيمة السكوتر بحد أقصى وبشروط محددة.

مدة القرض لا تتعدى 84 شهر بحد أقصى.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض سكوتر من بنك مصر