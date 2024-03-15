التقديم بالبطاقة.. رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية

تزايدت استفسارات المعلمين بشكل ملحوظ حول موعد فتح باب التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2024، حيث يهدفون إلى الحصول على فرصة لتعيين 18,886 معلم مساعد ضمن مسابقة 30 ألف معلم، وفي هذا السياق أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر فتح باب التقديم على المسابقة خلال الأيام القليلة القادمة.

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن للراغبين في التقديم بمسابقة التربية والتعليم 2024 الجديدة لتعيين 18 ألف معلم مساعد مادة عن طريق الدخول على بوابة الوظائف الحكومية.

ما هي شروط مسابقة التربية والتعليم 2024؟

لا يوجد نقل أو انتداب بين الإدارات التعليمية أو المديريات التعليمية.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام من وقت إعلان المسابقة.

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم سيرته حسنة وسمعته طيبة.

ينبغي على المتقدم اجتياز الاختبارات المطلوبة للتأهيل للوظيفة.

يجب على المتقدم أن يمرّ بالفحص الطبي واختبار المخدرات.

يجب أن لا يكون المتقدم قد صدر بحقه حكم جنائي يقضي بحبسه في جريمة تضر بالسمعة أو الأمانة.

يجب على المتقدم أن يقدم طلبه في المحافظة التي يقيم فيها.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024