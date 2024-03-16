مش هتكمل 4 ساعات شغل في رمضان .. مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024

مثل العادة من كل عام في شهر رمضان المبارك يتم تغيير مواعيد العمل في كل المصالح والإدارات الحكومية، ومن ضمن تلك المواعيد هو مواعيد عمل البنوك في رمضان، حيث أعلن البنك المركزي عن مواعيد العمل داخل البنوك المصرية في شهر رمضان المبارك وذلك بهدف تخفيف الضغط على الموظف ومساعدته على أداء فريضة الصيام.

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024

من الأمور التي تهم قطاع كبير من المواطنين والموظفين داخل البنوك على وجه الخصوص هي مواعيد العمل في شهر رمضان المبارك، وجاءت المواعيد كالآتي:

قام البنك المركزي بالإعلان في بيان له أن مواعيد العمل الرسمية للموظفين داخل البنوك في شهر رمضان المبارك سوف تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، وذلك بدلاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً في أيام السنة العادية غير رمضان.

يبدأ العمل في رمضان للمواطنين في الساعة 9.30 صباحاً وتنتهي في تمام الساعة 1.30 ظهراً بدلاً من 8.30 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً في طوال العام.

ومن المعروف أن مواعيد العمل تكون على مدار الأسبوع من يوم الأحد وحتى يوم الخميس على أن يكون يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية لا يعمل بها الموظفين، بالإضافة إلى أيام أوقات العطلات والإجازات الرسمية.

ما هي مواعيد غلق المحلات في شهر رمضان المبارك؟

من المفترض أن تكون مواعيد الغلق في تمام الساعة الثانية صباحاً، على أن تستمر خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات على مدار 24 ساعة لكل المطاعم، وهناك محلات لا تجري عليها مواعيد الغلق مثل المخابز وبعض المحلات الخاصة ببيع الفاكهة والخضروات، كما يستثنى أيضاً من القرار بعض المحال التي تقوم بتقديم خدة ليلية مثل الصيدليات.