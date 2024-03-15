كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2024

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، انتهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية من الإعلان عن قائمة المستفيدين الجدد من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث ينتظر العديد من الأسر المحتاجة في العراق هذا الدعم المالي، ولتسهيل الاطلاع على الأسماء، أطلقت الوزارة رابطًا خاصًا للاستعلام عن المستفيدين الجدد، ويمكن العثور عليه في هذا النص.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

بفارغ الصبر، يترقب الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم ظهور الأسماء الجديدة للمستفيدين، ويمكن الاستعلام عنها باتباع الخطوات التالية.

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية .

. البحث عن قائمة الخدمات المتاحة.

إدخال جميع المعلومات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة، مثل رقم الهوية الوطنية والاسم وأية معلومات أخرى.

في النهاية، النقر على زر “استعلام” لتقديم النموذج، حيث ستعرض جميع النتائج التي تحتوي على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شروطًا للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، تتمثل في ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية العراقية ومقيمًا في العراق بشكل دائم. لا ينبغي للمتقدم أن يكون مستفيدًا من أي معاشات تأمين اجتماعي سابقة. يجب أن يكون عمر المتقدم بين 16 و60 عامًا سواء كان رجلاً أو امرأة ليكون مستحقًا لدعم الرعاية الاجتماعية. يتطلب الحصول على الدعم الاجتماعي عدم شغل المتقدم لوظيفة حكومية. يحق لجميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على الدعم الاجتماعي. يجب على النساء الأرامل والمطلقات الحاصلات على دعم الرعاية الاجتماعية أن يكون لديهن حضانة لأطفالهن، في حال وجود أطفال.

الأوراق المطلوبة للتقديم علي دعم الرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة من الوثائق المطلوبة للتسجيل في برنامج الرعاية، وتتضمن: