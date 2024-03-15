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“جاوب واكسب” طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة al saeedah-tv 2024 مايا العبسي
أخذت مسابقة طائر السعيدة شهرة كبيرة مع بداية شهر رمضان المبارك، مما تقدمه من جوائز قيمة مقابل الإجابة على العديد من الأسئلة المطروحة من قبل المسابقة، مما تُعطي فرصة مميزة للمشاهدين والمتابعين في التطلع على معلومات جديدة والفوز بجوائز متنوعة، كما يمكن الإشتراك في المسابقة وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.
طريقة الإشتراك في مسابقة طائر السعيدة
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإشتراك في مسابقة طائر السعيدة، وفقًا لما يلي:-
- ان يتم الدخول إلى موقع مسابقة طائر السعيدة.
- ثم يتم الضغط على زر “سؤال المسابقة”.
- ليتم الإجابة عليه بشكل صحيح.
- بعد ذلك يُرجى كتابة الإسم رباعي للشخص المشترك.
- إضافة رقم الهاتف في الخانة الخاصة بذلك.
- اختيار المحافظة التي يُقيم بها المشترك.
- الضغط في النهاية على زر “اشتراك”.
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ما هي شروط اشتراك مسابقة طائر السعيدة
ولكي تتمكن من الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة، لابد من انطباق بعض الشروط التي من بينها الأتي:-
- أن يكون الشخص المتقدم عربي الجنسية.
- كذلك يجب وأن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
- ألا يكون لدى المتقدم أي أقارب أو أصدقاء يعملون في البرنامج.
- الإجابة بشكل واضح وصحيح على الأسئلة التي تطرحها المسابقة.
- الالتزام بالحضور لاستلام الجائزة وقت الفوز.
- إدخال رقم الهاتف وكود الدولة بشكل واضح وصحيح لكي تتمكن من الاشتراك في المسابقة.