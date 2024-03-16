“هُنــــا 800 دينار جزائري“ التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر anem.dz وشروط التسجيل

قامت الحكومة داخل الجزائر بإطلاق منحة المرأة الماكثة في البيت والتي يتم صرفها للأرامل والمطلقات داخل الدولة وليس لديهم دخل ثابت وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على مواطنيها، كما يمكن صرفها أيضا المتزوجات ولكن بشرط أن يكون الزوج غير قادر على العمل، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف المنحة بعد أن يتم التحقق من مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها بشكل دقيق وذلك من أجل التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت والتي تكون كالآتي:

أولا يجب على المتقدمة الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر. من القائمة يجب النقر على خيار منحة المرأة الماكثة في البيت. يجب عليك ملء نموذج المنحة عن طريقة كتابة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في اسم المتقدمة، تاريخ الميلاد، محل السكن، المؤهل الدراسي، الحالة الاجتماعية. يرجى إرسال الأوراق المطلوبة. أخيرا بمجرد النقر على زر إرسال الطلب سوف يتم تحويله للمراجعة من قبل الجهات المسؤولة.

المستندات المطلوبة للتقديم على منحة المرأة الماكثة

وثيقة الإقامة.

طلب خطي.

يجب تقديم ما يثبت عدم القدرة على العمل.

نسخة من شهادة المؤهل الدراسي.

يرجى تقديم نسختين من بطاقة التعريف الوطني.

يجب تقديم عدد 2 صورة شخصية حديثة للمتقدمة.

الشهادة العائلية.

يجب تقديم شهادة وفاة الزوج للأرامل أما المطلقات يجب عليهم تقديم وثيقة الطلاق ويجب أن تكون موثقة.

شروط التقديم على منحة المرأة الماكثة

قامت الوكالة بتحديد مجموعة من الشروط وهي: