“10.200 جنية“ مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2024.. وزارة المالية توضح

يتساءل عدد كبير من المواطنين حول موعد صرف رواتب شهر إبريل 2024 وبناء على ذلك قامت وزارة المالية بالإعلان عن الموعد المحدد الذي سوف يتم صرف الراتب من خلاله، كما أوضحت أنه يتم سحب الراتب على مدار 5 أيام مختلفين وذلك للحد من التزاحم على ماكينات الصرافة كما أنه يتم تحديد 3 أيام لصرف المتأخرات، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد صرف رواتب شهر إبريل 2024

وفقا لما صرح عنه رئيس قطاع الحاسبات شريف خيري أنه من المقرر بدء صرف راتب شهر إبريل بداية من يوم 21 من شهر إبريل وسوف تستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام متتاليين، أما فيما يخص المتأخرات سوف يتم صرفها بداية من يوم أيام 4 و 7 و8 من نفس الشهر، أما فيما يخص رواتب شهر مايو سوف يتم صرفها بداية من يوم 23 من مايو 2024 والمتأخرات يوم 8 و9 و12 من نفس الشهر، كما أنه أكد أن الرواتب سوف تكون متاحة بداية من الأيام التي تم ذكرها.

أماكن صرف رواتب الموظفين

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم صرف الرواتب من خلال فروع البنوك أو فروع البريد المصري الموجودة داخل محافظات الجمهورية، كما يمكن أيضا صرفها من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM.

زيادة رواتب شهر إبريل 2024

من المقرر إضافة الزيادة السنوية المقررة والتي تكون بنسبة لا تقل عن 3٪ لتصبح الرواتب كالتالي: