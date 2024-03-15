“10.200 جنية“ مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2024.. وزارة المالية توضح
مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2024
يتساءل عدد كبير من المواطنين حول موعد صرف رواتب شهر إبريل 2024 وبناء على ذلك قامت وزارة المالية بالإعلان عن الموعد المحدد الذي سوف يتم صرف الراتب من خلاله، كما أوضحت أنه يتم سحب الراتب على مدار 5 أيام مختلفين وذلك للحد من التزاحم على ماكينات الصرافة كما أنه يتم تحديد 3 أيام لصرف المتأخرات، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.
موعد صرف رواتب شهر إبريل 2024
وفقا لما صرح عنه رئيس قطاع الحاسبات شريف خيري أنه من المقرر بدء صرف راتب شهر إبريل بداية من يوم 21 من شهر إبريل وسوف تستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام متتاليين، أما فيما يخص المتأخرات سوف يتم صرفها بداية من يوم أيام 4 و 7 و8 من نفس الشهر، أما فيما يخص رواتب شهر مايو سوف يتم صرفها بداية من يوم 23 من مايو 2024 والمتأخرات يوم 8 و9 و12 من نفس الشهر، كما أنه أكد أن الرواتب سوف تكون متاحة بداية من الأيام التي تم ذكرها.
أماكن صرف رواتب الموظفين
الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم صرف الرواتب من خلال فروع البنوك أو فروع البريد المصري الموجودة داخل محافظات الجمهورية، كما يمكن أيضا صرفها من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM.
زيادة رواتب شهر إبريل 2024
من المقرر إضافة الزيادة السنوية المقررة والتي تكون بنسبة لا تقل عن 3٪ لتصبح الرواتب كالتالي:
- سوف يكون راتب العاملين في الدرجة السادسة هو 6000 جنيه
- موظفى الدرجة الخامسة من المقرر أن يكون الراتب الجديد الخاص بهم هو 6500 جنيه.
- سوف يكون راتب العاملين في الدرجة الرابعة بعد الزيادة 7000 جنيه.
- أما فيما يخص موظفي الدرجة الثالثة سوف يكون 7500 جنيه.
- بينما العاملين في الدرجة الثانية سوف يكون 8000 جنيه.
- أما الأشخاص العاملين في الدرجة الأولى سوف يكون الراتب الخاص بهم هو 8200 جنيه.
- الحاصل على مركز مدير عام من المقرر أن يكون الراتب الجديد له هو 9200 جنيه.
- العاملين في الدرجات الممتازة سوف يكون الراتب الخاص بهم 12.000 و 200جنيه.
- العاملين في الدرجات العليا سوف يكون الراتب الخاص بهم هو 10.000 و 200 جنيه.