كيكة السحور الخيالية.. طريقة تحضير كيك الذرة مفيش اتنين هيختلفوا عليها

كيك الذرة جميلة ومميزة، طعمها وريحتها مختلفة عن أي كيك، حيث يمكن تحضيرها على السحور مع كوب من الحليب، لتكون من أشهى وجبات السحور التي يمكن الإعتماد عليها، وسنوضح لكم طريقة عملها بالمقادير المضبوطة في السور القادمة.

مكونات كيك الذرة

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

ربع كوب من السمنة.

كوب من الحليب.

كوب ونصف دقيق ذره.

كوب دقيق.

ملعقة كبيره من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة عمل ألكيك.

قم بإحضار بوله ونضيف البيض، الفانيليا، نقلب جيدا، نضيف السكر ونضربهم كويس جدا حتي يكون قوامة كريمي ذات لون ابيض فاتح.

قم بوضع الزيت والسمنة مع التقليب المستمر، نضع اللبن ونكل تقليب.

احضر طبق نضيف، نقوم بوضع مقدار الدقيق، نضع علية البيكنج بودر، الملح ونقلبه.

قم بوضع دقيق الذرة، نقلبهم مع بعض جيد حتي يختفي جميع مقدار الدقيق.

قم بإحضار صنية مدهونة سمنة، مبطنه بالدقيق، ندخلها الفرن ساخن قبلها بمدة 10 دقائق علي درجة حرارة 180 درجة لمدة من 35 إلي 40 دقيقة.

إذا استوت من تحت و لم تأخذ لون من أعلي قم بفتح الشواية إلي أن تأخذ لون ذهبي

طريقة شربات كيك الذرة