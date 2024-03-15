القطاع الخاص ينشط البناء: ارتفاع عدد الوحدات السكنية في 2023

في إطار الجهود المستمرة لتلبية احتياجات السكن في مصر، تعتبر بيانات نشرة الإسكان في البلاد خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2023 مرشدا هاما لفهم التطورات في قطاع الإسكان، حيث تكشف هذه البيانات عن تفاصيل مهمة تتعلق بعدد الوحدات السكنية التي نفذت وتم توزيعها حسب الأنواع والمناطق الجغرافية.

الوحدات السكنية الخاصة

خلال العام المالي 2022/2023، ارتفع عدد الوحدات السكنية التي نفذها القطاع الخاص في مصر إلى ما يقارب 118.3 ألف وحدة.

تلك الوحدات تمثل نسبة تصل إلى 49.3٪ من إجمالي الوحدات السكنية المنفذة خلال ذلك العام.

توزيع الوحدات

تبين البيانات أن الإسكان الاقتصادي حصل على النصيب الأكبر من عدد الوحدات المنفذة بنسبة تصل إلى 34٪.

وجاء بعد الإسكان الاقتصادي الإسكان المتوسط والفاخر بنسب 33.7٪ و 25.1٪ على التوالي.

توزيع الوحدات حسب المحافظات

وفقا للبيانات، تصدرت محافظة الجيزة قائمة المحافظات من حيث عدد الوحدات السكنية بنسبة 31.1٪.

وبعد الجيزة تأتي القاهرة بنسبة 28.2٪، بينما جاءت شمال سيناء في المرتبة الأخيرة بنسبة 0.003٪.

مشاريع الإسكان الاجتماعي والفاخر والمتوسط

شهد مشروع الإسكان الاجتماعي “المليون وحدة” نجاحا ملحوظا، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية في المشروع نحو 568.7 ألف وحدة، تم تنفيذها بالتعاون بين القطاع العام والخاص.

المعدل كان 47.1 ألف وحدة في العام 2022/2023، من هذا العدد، قام الجهاز المركزي للتعمير بتنفيذ حوالي 580 وحدة بنسبة 1.2٪، بتكلفة تقدر بنحو 137.9 مليون جنيه.

بينما قامت مديريات الإسكان بتنفيذ 4.1 ألف وحدة بنسبة 8.6٪ بتكلفة تقدر بحوالي 601.4 مليون جنيه، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ 42.5 ألف وحدة بنسبة 90.2٪ بتكلفة تقدر بحوالي 56.9 مليار جنيه.

أما في مشروع سكن مصر “الإسكان المتوسط”، فقد تم تنفيذ حوالي 52.9 ألف وحدة سكنية حتى الآن، بما في ذلك 5.3 ألف وحدة في العام 2022/2023.

وكانت أكبر نسبة من التنفيذ في مدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.، حيث بلغ عدد الوحدات المنفذة هناك حوالي 2.2 ألف وحدة، بنسبة 41.1٪.

تظهر البيانات المقدمة من الجهات المختصة في مصر تقدم ملحوظ في قطاع الإسكان، وتؤكد أهمية الشراكة بين كل من القطاع العام والخاص في تحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين للسكن الملائم.