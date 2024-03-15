“هتاخد كام زيت وكام سكر للفرد” .. نصيب الفرد في التموين لشهر إبريل 2024

مع بداية شهر رمضان المبارك يبحث الكثير من المواطنين الملحق أسمائهم في بطاقات التموين عن نصيب الفرد في بطاقة تموين شهر إبريل 2024، وذلك من أجل سد احتياجاتهم من السلع التي تحتاجها كل أسرة مصرية والمتطلبات الغذائية من زيت وسكر ودقيق وفول وعدس وغيرها من السلع التموينية الأساسية في كل بيت، كما أن هناك تساؤلات بخصوص وجود زيادات على نصيب الفرد في بطاقة التموين أم لا.

نصيب الفرد في بطاقة تموين شهر ابريل 2024

قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن نصيب الفرد في بطاقة تموين شهر ابريل القادم 2024، وجاء كالآتي :

كل فرد زجاجة زيت بسعة 800 مللي عبر بطاقة التموين، ويسمح له بالحصول على أربع زجاجات زيت على البطاقة الواحدة.

بالنسبة للسكر كيلو واحد لكل فرد، وبحد أقصى يصل إلى 6 كيلو سكر على البطاقة التموينية الواحدة.

كيلو أرز أو كيلو مكرونة للبطاقة التموينية التي يقل عدد أفرادها عن أربع افراد.

2 كيلو أرز أو 2 كيلو مكرونة بحجم 800 جرام للبطاقة التموينية صاحبة الأربع أفراد وأكثر.

يتم صرف السلع التموينية من خلال عدة منافذ تموينية تتواجد في كل المحافظات، لذلك يمكنك الحصول عليها من المنافذ القريبة منك، أما بخصوص مشكلة أسعار السكر الموجودة حالياً فقد قام وزير التموين علي المصيلحي بالتأكيد على أن أزمة السكر سوف تنتهي قريباً وذلك بعد اخذ محصول البنجر والقصب وإنتاج السكر في المصانع في الفترة القادمة.

ما هي ضوابط توزيع نصيب الفرد في التموين ؟

تبعاً لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية فإن نصيب الفرد من التموين يتم تحديده على أساس عدة عوامل منها الدخل الشهري وحجم الأسرة والاحتياجات الأساسية والمتوسطة، والهدف من ذلك النظام هو ضمان توزيع السلع بشكل عادل ومتساوي بحيث يستفيد كل أصحاب الدخل المنخفض ومحدودي الدخل.